Dos medallas de oro para Aragón coronan el Campeonato de España

El equipo sénior del Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza y la sección infantil del Escuela 97 subieron a la primera posición del podio del Campeonato de España de conjuntos poniendo así el broche perfecto a la participación de los equipos aragoneses. El torneo celebrado durante este fin de semana en el pabellón Siglo XXI ha reunido a más de 1.000 gimnastas, 168 técnicos y 27 jueces llegados de casi un centenar de clubs de 17 federaciones autonómicas. Se trata de una de las citas más importantes más importantes de la temporada para este deporte, que se ha visto recompensado con un pabellón hasta la bandera todos los días.

Los conjuntos gimnásticos de primera categoría trabajan duramente a lo largo de todo el año para representar sus ejercicios en los Campeonatos de España. Este fin de semana se han reunido los mejores de cada una de las federaciones autonómicas. Aragón como anfitrión de este torneo no tuvo suerte el primer día. Pero el sábado el equipo sénior del Club Escuela Gimnasia Rítmica pasó a la final y en los últimos ejercicios obtuvo una preciada medalla de bronce que auguraba esperanzas de cara a la última jornada. El resto de equipos de las diferentes categorías no corrían la misma suerte al no poder colarse en las finales de la competición. Pero Aragón guardaba un as en la manga. El equipo infantil del Escuela 97 había demostrado un gran nivel en competiciones previas a la altura de los mejores ejercicios. Tuvo que conformarse con la plata dejando claro que esta no iba a ser su última palabra.

El domingo trajo la verdadera recompensa a tanto esfuerzo en la gimnasia aragonesa. El equipo sénior consiguió un magnífico oro por delante de las favoritas, el equipo de Lagunak de Navarra.

Las infantiles del Escuela 97 confirmaron sus buenas sensaciones y de igual manera se colgaron la medalla de oro con un ejercicio brillante que hizo estallar de júbilo al público del Siglo XXI. El nivel competitivo de la gimnasia este fin de semana ha sido superlativo. Los conjuntos han dado una de las mejores versiones que se recuerdan y el público así se lo hizo saber con una animación entregada a las deportistas.

Los equipos de las diferentes federaciones han destacado la espléndida organización de todos los sectores del torneo. Tanto voluntarios como jueces y equipos han dado una lección de deportividad y compañerismo más allá de la competición. Miguel Royo, presidente de la Federación Aragonesa de Gimnasia, valoró positivamente el campeonato. «Muchos entrenadores y técnicos de los clubs se han acercado para felicitarnos por la organización, algo que me ha dejado sin palabras. Las gimnastas, aunque son un poco más tímidas, me han transmitido que ya tienen ganas de volver a Zaragoza. La verdad es que las sensaciones son inmejorables para todos».