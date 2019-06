Los vallistas dorados

Nueve metales, siete de ellos de oro, se llevaron los atletas aragoneses en el Nacional sub-18 celebrado en Castellón. El gran chispazo de la doble jornada lo protagonizaron dos vallistas del Hinaco Monzón. Mario Revenga se impuso en los 110 vallas con récord de España (13.78) y la plata se la llevó el barbastrense Marco Sampedro mejoraNdo su marca personal en medio segundo y dejándola en 14.05. Ambos forman parte de un grupo de vallistas que prepara Ricardo Verdugo entre los que se encuentran Pablo Delgado, Adrián Zaragoza, Ruth Bardina y Victoria Sanclemente.

Sampedro se esperaba la medalla. «Iba con el cuarto mejor tiempo de todos los participantes. Llegaba con 14.49 y he rebajado a 14.05 y eso no me lo esperaba porque en un Nacional nunca había disputado las vallas altas». En las dos primeras rondas economizó esfuerzos. «Así llegaría con más fuerzas a la final, pero es cuando más nervioso estaba. En la final no me salió del todo bien, pero fui remontando», explica el medallista de plata. Sampedro reconoce que «técnicamente paso muy bien las vallas, pero podría tener más de velocidad».

También es un especialista de la altura. «Tengo 1,94 y seguiré haciendo las dos pruebas». Ahora tiene 17 años y nació en Barbastro. «Me inicié a los siete años y hacía crosses. Ahora estudio en el instituto Hermanos Argensola». El sábado disputa un encuentro entre España y Portugal en Madrid. «Creo que puedo bajar de 14 segundos y después pensaré en la próxima temporada», dice.

Mientras que Sampedro es un neófito en la especialidad, Revenga es todo un veterano. Ya lleva siete oros en los Nacionales desde categoría cadete. «No me esperaba la marca para nada y me pone muy bien a nivel europeo. Fui pasando rondas sin forzar excesivamente, sin arriesgar para que no hubiera fallos». En la final comenzó con gran fuerza. «Esto me da más ventaja. La gente en esta categoría sale a ocho apoyos y yo lo hago en siete y puedo empujar. La carrera se define en la salida y en las tres últimas vallas», dice el montisonense.

En principio será seleccionado para el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se celebra en Azerbayán. «Laura Pintiel y Pol Oriach también irán. Después ya podré cerrar la temporada con satisfacción», apunta. Revenga no está sorprendido de la progresión de Sampedro. «Lo veíamos los compañeros entrenando y teníamos bastante claro que iba a hacerlo muy bien. Tampoco ha sido la mayor sorpresa. Tiene un paso muy rápido de la valla, va muy rápido al suelo y le mete mucha velocidad», reconoce Revenga.