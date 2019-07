La banda sonora de los sitios más singulares

Un grupo de música, un espacio único, dos cámaras y una mesa de grabación, así es Bandas en sitios. El sello zaragozano Ta-Ta Boom! Records ha lanzado un nuevo proyecto con tres objetivos: dar difusión a sus bandas, exponer lugares que a priori no son conocidos, y abrir una ventana a algo que consideran original.



La idea surgió de la mente de Jordi Brunet, técnico de sonido y productor. «Viendo diferentes vídeos se me ocurrió que se podía aportar ese elemento diferenciador y, sobre todo, que fuera en espacios de Zaragoza o de la comunidad que no son muy conocidos y que parecieran sorprendentes». Hay numerosos videoclips de este tipo o similares, por ejemplo, el norteamericano Tiny Desk que es bastante conocido y se realiza en una tienda de libros. «Nuestra idea era diferenciarlo haciendo que el propio espacio fuera un elemento importante dentro del vídeo». Para ello graban a un grupo de música tocando en directo, pero en un espacio con cierta entidad y elegido cuidadosamente. El objetivo es reflejar el lugar no solamente en el vídeo sino también en el audio, «que esa sonoridad propia del espacio apareciera reflejada», explica Brunet.



El proyecto tiene unos cuatro o cinco meses en los que han grabado a dos bandas. El primer vídeo fue de los eclécticos Casi reptil. Savia, el single de su nuevo disco, se grabó en la antigua Harinera de San José, que ya está disponible en Youtube. Un lugar muy diferente escogieron para la segunda banda, Sheriff se subió al mirador de aves de La Alfranca. Su videoclip todavía está en fase de posproducción y saldrá en octubre, coincidiendo con el estreno del nuevo disco del grupo.

En principio, la productora se planteó que las bandas fueran las del propio sello, porque era lo más sencillo a nivel de comunicación, pero ahora mismo están «abriendo el proyecto a todo el que le quiera interesar», comenta el técnico de sonido.



No solo las bandas son importantes en este proyecto, también el espacio en el que actúan. Brunet afirma que les gustaría hacer un primer monográfico de diez o doce grabaciones en las que centrarse en Aragón: «Porque como sello apostamos por grupos locales, también nos apetecía contar con las administraciones locales o con empresas privadas locales que quieran exponer y que nos parezcan atractivas», apunta.

El monográfico aspira a la sencillez, intentando reflejar al 100% lo que sucede en la grabación, editando lo mínimo posible, y tan solo utilizando luz natural. Los dos trabajos realizados hasta el momento presentan escenarios bien diferentes: la Harinera de Zaragoza, la amplitud de una estancia desnuda; y el mirador de La Alfranca, totalmente opuesto, con vistas privilegiadas a la naturaleza. «Fuimos de noche para poder captar la luz natural del amanecer», indica Brunet. Un trabajo de equipo en el que han colaborado Chuan Ortega (realización y edición de vídeo); Alberto Alastuey, (producción); Vacuum Mastering y Sara Chueca (logos e ilustraciones).