Niño Becerra muestra su pesimismo sobre el futuro de España: "El problema es la baja productividad"

Los datos de empleo en toda España siguen marcando cada mes cifras de récord. En los últimos cuatro años, el empleo se ha instalado en un ciclo virtuoso creando más puestos de trabajo de los que se crearon por ejemplo en los cuatro años anteriores a la burbuja inmobiliaria que precedió a la crisis de 2008. Además, cada día se crean más puestos indefinidos reduciendo considerablemente el número de contratos temporales.

A pesar de que los buenos datos no dejan de repetirse en nuestro país, hay algunos economistas que siguen sin augurar un futuro próspero por diferentes cuestiones. Santiago Niño Becerra ha vuelto a utilizar su perfil de Twitter, actual X, para dar su opinión acerca de un problema que parece no tener solución: la inmigración de jóvenes cualificados a otras partes del mundo.

"El 60% de la población española que emigra tiene estudios universitarios, pero solamente tiene esa cualificación el 23% de los que inmigra a nuestro país en edad en trabajar", comienza su texto el economista recordando los problemas que tienen las empresas para encontrar trabajadores cualificados por los que llegan a ofrecer un buen sueldo. "De los inmigrantes entrados en el 2023, el 70% trabaja en puestos que no precisan cualificación. Muchas empresas dicen no poder cubrir vacantes en puestos cualificados, pero la mayoría del tipo de inmigración que viene a España no resolverá ese problema a la vez que España se descapitaliza en capital humano: 150 millones en 2023", analiza Niño Becerra.

Bajas cotizaciones

La consecución de este problema sin solución aparente tendrá también sus efectos directos en instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social poniendo en riesgo tanto el sistema de pensiones como el desempleo. "Si los inmigrantes trabajan en puestos de baja productividad con bajos salarios, hay bajas cotizaciones sociales y bajos niveles de pago de impuestos. Esa línea ni va a contribuir a reducir el déficit de España ni los ingresos de la Seguridad Social. El problema no es demográfico sino de baja productividad", concluye.