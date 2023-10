Estamos de enhorabuena, tanto que es la primera vez que la apertura de un establecimiento merece aparecer en esta columna, apenas tres días después de su inauguración. Tres talentos se han aliado para crear un espacio singular que, sin duda, trascenderá del ámbito local. De un lado, el conspicuo coctelero Borja Insa, que ha trasladado su ya clásico Moonlight a la calle Santiago, con una decoración radicalmente distinta al anterior, reconvertido ahora en un local de sabor cubano, repleto de rones, mojitos, daiquiris y puros.

Lo ha hecho contando con la complicidad de Cristian Palacio, cocinero y copropietario de Gente Rara, que se ha encargado de diseñar la parte sólida de la carta, pastelería salada, que deparará más de una sorpresa a los aficionados. El tercer pilar es Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, que se encarga de la parte musical, además de haberse preocupado por lograr una perfecta sonorización, que permite escuchar la música, sin impedir la charla.

Pues la palabra resulta imprescindible en este local, que dispone de una atractiva mesa para compartir, procedente de una enorme rodaja de un árbol colombiano que llega a alcanzar los sesenta metros de altura. Borja explica sus elaborados, de sugerentes nombres, y el discurso que llevan detrás. Propuestas para sumergirse en el placer de la degustación y la conversación que destapa de inmediato.

Un local que podría estar en Londres o Nueva York, pero que está aquí, a las puertas del Pilar. Capaz de atraer a propios y, sobre todo, a ajenos. Compartiremos espacio aquí con músicos, gastrónomos, periodistas y numerosos aficionados a los placeres de la copa. Pues sin reserva previa se podrá degustar alta gastronomía ‒no, no es un restaurante; son muestras de alta gastronomía en miniatura‒, buena música y grandes bebidas, servidas con pasión a un precio razonable. Un establecimiento diferente, capaz de ubicar a Zaragoza, en el mapa de la gastronomía, no solo española, sino europea, de lo que no andamos sobrados. Un proyecto para presumir en cualquier lugar, y especialmente aquí mismo. ¡Felicidades!