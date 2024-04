Aragonès: "PSC y Junts se pondrán de acuerdo si pueden"

El president y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, se enfrenta al reto de conseguir un segundo mandato al frente de la Generalitat. El primero se ha zanjado de forma abrupta, pero, pese a ello, reivindica su obra de gobierno con una cartera de pactos variables que le han permitido gobernar tres años.

Usted fue investido con los votos de Junts y la CUP, pero ha aprobado cuentas públicas con el PSC y los Comuns. ¿Con quién quiere gobernar?

Quiero gobernar con todos aquellos que estemos de acuerdo en avanzar hacia un referéndum, una financiación singular y en el refuerzo del estado del bienestar y la lengua catalana. Es muy importante que en esta etapa hablemos de propuestas y el PSC no quiere porque se visualizará claramente que las suyas tienen un techo muy bajo, que es el que le marca el PSOE. Y [Carles] Puigdemont no quiere hablar de propuestas porque la suya empieza y acaba en su regreso personal.

¿Cree que el PSC aceptaría estas condiciones?

El PSC está muy lejos de estas condiciones.

¿Puigdemont puede contar con el apoyo de ERC para ser él el presidente?

El único escenario que contemplo es que sea yo quien esté en condiciones de ser investido. A mí me sorprenden estos llamamientos a la unidad de Puigdemont ahora, cuando, si estamos ante unas elecciones es porque Junts votó en contra de los presupuestos. La unidad se tenía que demostrar también para poner más recursos en los hospitales y en las escuelas.

¿Los electores pueden ver verosímil que vuelva a haber un Govern ERC-Junts tras la ruptura?

La forma de dar respuesta a esta inquietud es que ERC sea más fuerte el próximo 12 de mayo. Se tiene que poner en valor la responsabilidad que hemos tenido.

Sorprende que usted haya podido pactar con el PSC y con el PSOE, pero que en la Generalitat haya un veto.

Salvador Illa no defenderá la lengua catalana. Está asumiendo el discurso de Cs sobre las lenguas en la escuela. Illa, cuando tenga que negociar con la Moncloa, ¿en qué lado de la mesa estará? Defendiendo los intereses del PSOE, no los de Cataluña. Veo el PSC de hoy muy lejos del PSC que defendía una relación bilateral, la inmersión lingüística y aquel que cuando se recortaba el Estatut no lo aceptaba acríticamente.

Hay otro actor, los Comuns, con quien hay ahora un distanciamiento por el Hard Rock.

Los Comuns solo han puesto sobre la mesa la cuestión del Hard Rock a la hora de pactar con ERC. En los acuerdos que hacen con el PSC esta cuestión no ha salido. Los Comuns son muy exigentes con Esquerra y muy dóciles con el PSC.

Volviendo a Puigdemont, él plantea su regreso a Catalunya como una restitución. ¿Cómo lo ve?

El mejor Govern que puede tener Catalunya es el que he presidido durante este año y medio, un equipo de gente competente y con mucho de talento. La restitución de Puigdemont solo la puedo ver como una restitución personal, no como una restauración institucional. Los presidentes de la Generalitat que hemos sido investidos por el Parlament después, el presidente [Quim] Torra y yo, somos presidentes legítimos porque nos ha escogido un Parlament elegido por el pueblo.

Usted ha gobernado con 33 diputados. ¿Lo recomienda?

Quiero mayorías más amplias, pero con 33 diputados tenemos más maestros, más sanitarios y más mossos que en toda la historia. También hemos sacado a los presos políticos de la cárcel, eliminamos el delito de sedición y tenemos la amnistía a punto. Imagínense lo que seríamos capaces de hacer con unos cuántos diputados más.

¿Las desalinizadoras previstas serán suficiente para evitar más restricciones por la sequía?

Estamos gestionando la incertidumbre meteorológica. Tenemos que estar preparados para los peores escenarios. Con las desalinizadoras portátiles de la Costa Brava y la flotante de Barcelona hemos alejado el horizonte de emergencia.

El PSC defiende conectar la red de agua Tarragona con la de Barcelona para casos de emergencia. ¿Lo comparte?

El PSC está decidido a hacer el trasvase del Ebro. Esto es un trasvase encubierto que consolida un modelo de desarrollo territorial que no tiene en cuenta los límites ambientales, que va contra la normativa comunitaria y que a medio plazo no sirve. En la cuenca del Ebro también hay sequías. La resiliencia nos la dará la regeneración de agua y la apuesta por la desalinización.

Sequía, infraestructuras, aeropuerto... ¿El modelo de país se está convirtiendo en el principal elemento que dificulta los pactos?

PSC y Junts no tienen modelos diferentes y se pondrán de acuerdo si pueden. Por lo tanto, es muy importante que no tengan mayoría. Se pondrán de acuerdo en destruir La Ricarda, en el Hard Rock y, si hace falta, en el trasvase del Ebro, que en su momento ya defendía Convergència i Unió, ahora que resucita en Junts. Hay dos modelos: uno desarrollista que considera que el medio ambiente no tiene límites y otro que tiene conciencia ambiental, que trabaja para la Catalunya entera y que cree que la apuesta no tiene que ser crecer más, sino crecer y vivir mejor.

Hay sectores económicos que acusan a ERC de asustar a los inversores por plantear un modelo más exigente. ¿Qué les dice?

Si asustamos a especuladores, pues bien hecho. Hay inversiones productivas: Kronospan, en les Terres de l'Ebre; Lotte, en Mont-roig del Camp; la reindustrialización de Nissan con Chery, en la Zona Franca; y la inversión de AstraZeneca, en Barcelona. Si los inversores que vienen del Reino Unido, de Estados Unidos, de Corea, de China y de Alemania a invertir en Catalunya están asustados, lo disimulan muy bien.

Su propuesta para aumentar la capacidad del aeropuerto de El Prat, usar dos de las tres pistas a la vez, tampoco contó con el apoyo de la patronal. ¿Y ahora qué?

La tiraremos adelante. El aeropuerto depende del Gobierno, pero tenemos que poder llegar a un acuerdo. Es una de las propuestas que se contemplaban en un documento de Foment del Treball y nos permite tener la ampliación de capacidad para vuelos intercontinentales mucho antes que construyendo una pista por encima de La Ricarda, preserva el equilibrio medioambiental y minimiza la afectación sobre el entorno. ¿Cómo puede ser que por cada vivienda insonorizada junto al aeropuerto de El Prat haya 258 en Barajas? El problema no es mi propuesta, el problema es Aena, que tiene El Prat como un aeropuerto subsidiario de Barajas. Su objetivo no es servir a la economía catalana, sino tener unos buenos resultados como empresa cotizada para seguir dando dividendos a sus accionistas privados.

Han puesto en marcha un sistema innovador de gestión del Circuit de Cataluña con la Fira de Barcelona. ¿El aeropuerto se podría gestionar de forma parecida?

El aeropuerto se tiene que gestionar desde la proximidad. Esto no quiere decir que lo gestione solo la Generalitat, sino con los ayuntamientos de la zona, con el Área Metropolitana si hace falta y, probablemente con la participación de agentes económicos como las cámaras de comercio.

¿Es compatible que ERC prometa en su programa una Catalunya "libre de casinos", pero el Govern constate que no puede frenar el Hard Rock?

Es que no tengo la mayoría del Parlament.

¿Y si la tuviera?

Si la tuviera hubiese votado lo que ya votamos: en contra de la rebaja de impuestos al juego. Y, por lo tanto, la viabilidad del proyecto tendría otras características. Me comprometo a que, en la próxima legislatura, cuando se vuelva a someter a votación recuperar el impuesto al juego como estaba antes de aprobar este proyecto, a votar a favor.

¿Hay que replantear a fondo la escuela catalana tras el resultado del informe PISA?

Los recortes no son inocuos, la generación que hizo estas últimas pruebas es la que ha sufrido los recortes más severos de su historia. Por eso hemos revertido los recortes, hemos incrementado el número de docentes y estamos reduciendo las ratios para atender la diversidad. También hemos empezado a hacer gratuito el 0-3. Estas son las vías y con la educación hay que perseverar y no ir dando volantazos.

¿Cómo se puede asegurar la emancipación de los jóvenes? Hay caos e incluso una retirada de oferta.

Hay que consolidar la normativa que da mucha más seguridad jurídica en el ámbito del alquiler y que no haya esta espiral inflacionaria, abocar muchos más recursos y durante muchos años a la construcción de vivienda de protección oficial para destinarlo a alquiler asequible. La retirada de oferta, cuando se produce, es hacia un alquiler de temporada, porque la ley de vivienda estatal, como ya dijimos, tenía unos agujeros muy claros y el Gobierno no ha legislado. Nos ha tocado hacerlo a nosotros. Necesitamos que esta normativa se consolide y tendrá los efectos deseados.