Muchas veces se ha visto en First Dates que una cita salga mal. De hecho, está a la orden del día, porque no siempre va a triunfar el amor. Pero lo que es más extraño es que una persona pase de una cita y automáticamente intente ligar con otra persona presente en el programa en ese momento.

Eso es lo que sucedió en el triángulo amoroso entre Carmelo, Luis y Matías. Tres hombres, una cita desastrosa y la búsqueda de un nuevo amor a la desesperada.

Al ver a su cita ha sentido que no era lo que estaba buscando y Carmelo no ha querido irse de ‘First Dates’ sin intentar ligar con alguien. A su cita él tampoco le ha gustado nada, es un hombre que vive su homosexualidad en secreto.

Al ver entrar a Luis en ‘First Dates’, Carlos Sobera ha sentido que estaba entrando por la puerta un policía de Miami Beach con la placa colgada del cuello pero no, era Luis con una súper cabeza de Cristo en el cuello. El soltero le ha explicado que era un blin blin: “Colombia es el país del reggaetón y quería hacerle mi homenaje”.

En su país, las relaciones homosexuales no están muy bien vistas y a él le gusta mantener las distancias y no mostrar su amor en público. Es más, nos ha contado que ha tenido una relación y que ni viviendo juntos se mostraban cómo pareja, le gustan las cosas prohibidas y encuentra cierta excitación en esconderse tras una máscara.

Antes de que Carlos Sobera fuera a recibir a su cita, le ha advertido que a él le encanta bailar salsa, pero con una mujer, no le gusta bailar con su pareja, prefiere que su chico le vea bailar con una chica. El presentador se ha quedado muy sorprendido y ha sentido que era un poco raro, pero ha tenido la esperanza de acertar.

A por Matías

Carmelo, su cita, se ha presentado como un chico explosivo y apasionado de la moda. Su chaqueta le ha flipado a Carlos Sobera y Luis ha aprovechado para decirle que había estado en su país. Al verse, se han puesto a conversar, pero no se han gustado. Carmelo ha sentido que no era su tipo y Luis se ha sentido horrorizado por el look “demasiado de mujer” de su cita, no le gusta el rollo andrógino “no me gusta ser el payaso de la gente”. La cosa no ha empezado muy bien.

Luis le ha confesado que en Colombia tampoco está bien vista la homosexualidad y que él no llevaba vida de gay “no he ido nunca a un bar gay”. Él tiene claro que le gustan los hombres “no los gays” y que no le gusta ver a chicos afeminados, con todos sus respetos.

De hecho, busca a una pareja que sea muy hombre y no le importa que sea pareja de una chica o tenga su propia familia. Carmelo lo que tiene claro es que para querer a alguien primero tienes que quererte a ti mismo.

Tras pasarse toda la cita buscando cosas que les separaban, Carmelo ha aprovechado que se había dejado el dinero en el abrigo para ir con una de las gemelas al ropero e intentar ligar con Matías. Le ha contado que no le gustaba nada su cita y que él buscaba un hombre como el camarero.

Mientras, Luis llamaba a un amigo y le ha contado que su cita era un hombre amanerado que no le había gustado demasiado. La cita había sido un desastre y los dos tenían claro que no habían encontrado en ‘First Dates’ lo que estaban buscando.