El paisaje del pantano de Lanuza en Sallent de Gállego fue el escenario elegido por La Resistencia para grabar un espectacular programa emitido anoche en Movistar Plus. Los fieles seguidores de David Broncano difícilmente olvidarán la entrada en moto de agua del presentador al anfiteatro de Lanuza donde este fin de semana arranca Pirineos Sur.

Antes de saludar al numeroso público que le esperaba con ansias, el gallego ya había comenzado a liarla tirando al agua del pantano un balón de fútbol después de rematarlo en dirección a una portería instalada en medio del escenario. Sin embargo, el show inicial no quedó ahí.

Mira que le insulto mucho y le llamo puto flipao pero el cabrón sabe hacer una entrada. pic.twitter.com/pizzFaAmjz — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 5 de julio de 2023

Broncano dio paso a Jorge Ponce que aterrizó en pleno Valle de Tena subido a un helicóptero de Ciudadanos gritando "Tom Cruise, cómeme los h...".

El colaborador siguió con su discurso para explicar a todos el porqué de su entrada en escena de una forma tan peculiar. "El helicóptero, el apartamento cerca del Congreso de los Diputados y unas tazas de Arrimadas y Edmundo Bal me han costado solamente 1.100 euros. Por si no lo sabíais, están de liquidación", afirmó entre risas Ponce.

🚁Todo el plástico que he reciclado y las pajitas de cartón que he usado han merecido la pena por ver a Jorge Ponce entrando helicóptero al grito de "Tom Cruise, cómeme los huevos" pic.twitter.com/rl8FRIVjTy — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 5 de julio de 2023

La interacción con el público no tardó en llegar. Cientos de aragoneses se desplazaron hasta Sallent de Gállego para asistir en directo a La Resistencia y recibir las habituales mofas de Broncano. "Tú no has salido de Teruel", le respondió a un espectador que inició un cántico a favor de su provincia respaldado por el resto del anfiteatro.

Nickie Nicole le regala un "cabezón"

El programa acababa de empezar y todavía no habían aparecido otros colaboradores habituales como Pablo Ibarburu que se encontraba al otro lado del pantano de Lanuza. El cómico se encargó de enseñar el paisaje del Pirineo desde otra perspectiva animando a los turistas a acercarse hasta la provincia oscense. "Esto es Huesca, muy bonico", afirmó en tono irónico.

Ibarburu emprendió un largo camino de vuelta al escenario que no se concretaría convirtiéndose en un continuo "buscando a Wally" de las cámaras del programa.

¿Sabes cuando quedas con alguien en un festival y luego no hay manera de encontrarse?



Pues eso le ha pasado a Pablo. pic.twitter.com/wfzaU2XAjH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 5 de julio de 2023

Antes de dar paso a la invitada especial del programa, Broncano dio paso a una de sus colaboradoras más exitosas como Charlie Pee que se pegó más de 20 minutos contando sus aventuras y pasiones sexuales a lo largo de todos estos años.

La verdadera protagonista de La Resistencia en Huesca fue la joven cantante argentina Nicki Nicole, que hace menos de una semana actuó en el Wanda Metropolitano de Madrid en "La velada del año III" organizada por Ibai Llanos. Broncano hizo promoción del nuevo videoclip "Dispara" y disco "Alma" de la rosarina que sonó la noche anterior en uno de los bares de moda de la zona.

Cuando no tenía botox, está clavado. pic.twitter.com/Zpy9jrtLjH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 5 de julio de 2023

Nicki Nicole no se presentó en el pantano de Lanuza con las manos vacías y le regaló al presentador un busto muy parecido al "cabezón" de Art Attack que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. "Cuando no tenía botox, está clavado", compartía el CM de La Resistencia en Twitter.

Sexo, dinero y más regalos

Las habituales preguntas de Broncano cerraron la primera parte de la entrevista con Nicki Nicole, que decidió no mojarse en el asunto. "Dime el dinero que tienes en el banco, Nicki, tienes que estar forrada, aunque tengas 14 años. La gente quiere saberlo", cuestionó el presentador. "No voy a dar ese dato, pero voy a decir que gracias a la música y a todo lo que ha pasado, he podido dar estabilidad a mi familia que somos seis en total. Tengo a mi mamá y a mi hermana en el equipo y para mí es suficiente", sentenció la argentina.

Después de un invierno malo, llegó la primavera y ahora el verano.



🌞A quemarlo, @Nicki_Nicole19 pic.twitter.com/eu6HlC36g0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 5 de julio de 2023

La cantante todavía tenía que responder a la pregunta sobre cuántas veces había tenido sexo en el último mes. "Yo no hablo de estas cosas. En el último mes sí que pasaron cosas porque vengo de mucho tiempo sin nada, de un tiempo malo. He tenido tiempo para mí", afirmó.

Para finalizar la primera parte del programa, Broncano le regaló a su invitada un abrigo plumas amarillo para que no pasase frío durante su estancia en el Valle de Tena. Esta noche se emitirá la segunda parte de la entrevista en Movistar Plus.