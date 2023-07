Tras publicar este jueves un resumen sobre la primera parte del programa, David Broncano despidió anoche la sexta temporada de La Resistencia con Vetusta Morla y Eladio Carrión como invitados. El espectáculo comenzado en el Pirineo con el helicóptero de Ciudadanos, Nicki Nicole y Charlie Pee necesitaba un broche final.

El trapero caribeño recalcó su falta de costumbre a los climas fríos. Las temperaturas del Valle de Tena (Huesca), donde se han grabado las últimas dos entregas del 'show', le hicieron salir de su zona de confort. El presentador, en una de sus ocurrencias, le ofreció una manta con la que taparse.

¿Se podría decir que Eladio Carrión está Heladio? 🥁 pic.twitter.com/s7BP71kuyV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2023

Pero Eladio no pudo evitar maravillarse con los paisajes montañosos del norte aragonés y su atardecer: "Los envidiosos dirán que es mentira, que es photoshop". "Me pongo romántico rápido", bromeó.

Como es habitual, las mofas son las grandes protagonistas de La Resistencia, en gran parte gracias a la disposición humorística de Broncano. "Di cosas, di cosas", exclamó el presentador, y el americano no se lo pensó dos veces: "¡Cabrón, coño!". O las referencias a los mosquitos de la zona, los que probablemente guarden respeto al artista por su "adobo".

El mosquito del Pirineo Aragonés no está acostumbrado a una sangre con tanto 𝘢𝘥𝘰𝘣𝘰 pic.twitter.com/4zpFI3N9zQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2023

El internacional abrió el telón probando el sonido del micrófono con uno de sus clásicos -la Bzrp Music Sessions, Vol. 40- y con un par de sorpresas peculiares para Broncano. Entre ellas, un cromo Pokémon que recibió de un fiel aficionado.

Su nueva colaboración con su rapero favorito, 50 Cent, también tuvo su lugar en la entrevista. Eladio promocionó este tema, 'Si Salimos', y confesó su nerviosismo al conocer a uno de sus ídolos del sector y poder compartir estudio de grabación.

→ @eladiocarrion: "Me puse muy nervioso al conocer a 50 Cent"



Te haces caca si te da la mano semejante leyenda pic.twitter.com/2mzCxP2FeF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2023

Pero la guasa más destacada fue a raíz del pequeño error de matices del carte de la gira de 2023. Con el encabezado en colores llamativos 'European Tour', el anucio se compone, curiosamente, sólo de destinos españoles. Santiago de Compostela, Murcia, Gran Canaria y Granada encabezan el calendario.

"¿Cómo eres tan sinvergüenza?", le reprocha entre risas David Broncano. El músico, entre sonrojos y carcajadas, se justifica: "Yo no me fijé [...]. ¡Pero es Europa, es lo mismo! ¿Estoy mal? Técnicamente, no estoy mal".

Las preguntas sobre dinero y sexo

La tradición del programa no haría una excepción con el invitado puertorriqueño. Eladio Carrión tuvo que enfrentarse a las preguntas sobre la cantidad de dinero en su posesión y de relaciones sexuales mantenidas en el último mes.

Sobre lo económico, no quiso desvelar una cifra exacta, pero sí adelantó "son siete dígitos". Con el tema sexual fue algo más explícito: "Estoy tranquilito aquí en Europa, unas ocho veces".

Vetusta Moral en concierto

Vetusta Morla cerró el especial de La Resistencia Pirineos y la sexta temporada del programa. El grupo madrileño deleitó al público con 'singles' como La virgen de la humanidad, Finisterre y Valiente. Desde el escenario de Huesca, los músicos anunciaron su cita en el WiZink Center de Madrid para el próximo 1 de diciembre. “Estamos encantados de estar aquí y por el regalazo de dejarnos interpretar nuestras canciones en este paraje irrepetible”, reconocieron.

En el mismo auditorio preparado para los de Movistar Plus, este viernes 7 de julio arranca el Pirineos Sur, un festival musical y cultural organizado anualmente en el municipio oscense de Lanuza.