Un visionario en Plaza

Inditex vuelve a redoblar su apuesta por la plataforma logística de Zaragoza. Tras 20 años sembrando en tierras aragonesas, y pese a la inestabilidad económica fruto de las crisis, las deslocalizaciones o el aumento de costes, la compañía española sigue creyendo en el hub logístico que es Zaragoza. Porque Plaza lo es todo. Y –aventurándome– creo que nadie podría dibujar un Aragón mejor, a día de hoy, sin el acierto que un día supuso colocar la primera piedra en ese terreno árido donde ahora se despliega un nudo de operaciones único en el sur de Europa.

Las cifras del gigante de la moda desde Zaragoza lo dicen todo: distribuir ropa en más de 2.000 tiendas en varios continentes con una creación directa de más de 2.000 puestos de trabajo. Sin el compromiso, y visión, de Inditex por Plaza a principios de los 2000 no estaría la economía autonómica con tanto impulso como el que tiene. Un auténtico imán que ha propiciado la llegada de otras tantas grandes empresas internacionales como Amazon, o locales y punteras como Pikolin.

Lo que significa Plaza para el futuro de Aragón aún no lo sabemos, queda mucho por escribir. Pero si Aragón sigue por la línea de ampliar la plataforma logística sin poner trabas a la llegada de empresas no solo seremos líderes en la logística española. Lo podemos ser en todo el sur de Europa. Lo que fue una idea de un iluso hace más de 25 años debe ser tratada como la decisión de un visionario. Plaza lo es todo para Aragón. Una buena decisión e histórica que da sus frutos. Y que no se frene.

De ahí que la próxima ampliación de Plaza deba ir en tiempo y forma. La ausencia de suelo lo suficientemente grande para grandes operadores, y los imprevistos que están amenazando a la economía global, pueden alejar las inversiones casi decididas.