Menores de edad, o idiotas

Así es, cual chicuelos o tontos de baba exactamente, como algunos políticos tratan a los ciudadanos que pagan sus nóminas.

Esta semana ha habido dos casos que en un país con políticos serios no ocurrirían jamás.

Me refiero en primer lugar al esperpento que el presidente (PP) y el vicepresidente (Vox) de la Junta de Castilla y León han protagonizado sobre la existencia o no, o vaya usted a saber, de un protocolo –algunos lo califican de «protocolo fantasma»– sobre la información que se debe dar o sugerir, o vaya usted a saber, de manera obligatoria o voluntaria, o sí o no, o vaya usted a saber, a las mujeres embarazadas por parte de los ginecólogos. El nivel del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, es de tal «enjundia» que hasta los más relevantes periodistas conservadores han llegado a tildar a este político de «patán» e «inútil». Pese a todo, ahí sigue el tipo, amarrado a su cargo, sin ninguna competencia pero engolado cual un pavo real, como si estuviera de vuelta de todo sin haber ido a ninguna parte.

El segundo esperpento lo ha protagonizado el presidente del Gobierno central o federal, o vaya usted a saber. Pedro Sánchez (PSOE), al regreso de ese foro de «entusiastas demócratas» como es el que se reúne cada año en la localidad suiza de Davos, se ha aparecido en carne mortal paseando por un parque de la villa de Coslada, municipio de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra «causalmente» con un grupo de jubilados con los que se poner a jugar a la petanca. Ese encuentro se ha grabado en un vídeo con el que se ha querido dar, supongo, una sensación de cercanía del presidente hacia el pueblo, representado por unos pensionistas; por cierto, todos los actores son hombres, qué cosas hace el Gobierno más feminista de la historia. Que los de la casta bajen a la calle a escuchar la voz de la gente está bien, pero ese acto se convierte en una mofa cuando resulta que quienes aparecen en el publirreportaje son miembros de la ejecutiva local del PSOE en Coslada, y algunos hasta han sido cargos públicos del partido, como han certificado varios medios de comunicación, supongo que bien documentados.

Y en esa tesitura estamos instalados, con unos gobiernos que pretenden perdurarse en el poder a toda cosa, aunque sea engañando al personal y tomándole el pelo con adefesios, extravagancias y burlas como las que en los últimos días han protagonizado con su tancredismo el presidente de Castilla y León, su bochornoso vicepresidente y el farsante presidente del Gobierno de España.