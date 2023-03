La literatura y el vino maridan muy bien. Recuerdo con mucho cariño la actividad Copa de letras, coordinada por Blanca Langa y la Asociación Aragonesa de Escritores, asociación que estos días cumple veinte años. El procedimiento era muy sencillo. Acudían varios autores y entre sus intervenciones se realizaba una cata de vinos. Yo participé muchas veces, pero una ocasión en particular resultó muy especial. A principios de 2013, en el Hotel Fornos de Calatayud, estábamos tres autores; dos poetas y yo. A mí me tocó leer el último. Como ellos habían declamado varios poemas, pensé que rompería el tono de la noche si leía un par de cuentos. Azuzado tal vez por el vino que corría por mis venas, me pareció que lo lógico era seguir con algo poético. Estaba a punto de publicar una novela cuyo protagonista era un desastroso cantautor, y estaba salpicada de canciones y poemas, así que decidí cantar alguna de las canciones incluidas. Recuerdo que decidí cantar Yo sólo te quiero a ti, animando al público asistente a llevar los coros. Y viendo que entre el público se encontraba el músico Juan Verón, se me ocurrió decirle, como una broma: «Juan, ponle música a esto». Y ya se sabe, lo que a veces empieza como una broma, acaba tomando forma. El caso es que el músico bilbilitano me llamó tras leerse la novela. Me dijo que como le habían gustado muchas canciones del libro había decidido sacar un disco con doce de ellas, ahí es nada. Y así surgiría el disco de David Salas, personaje de ficción que, milagros de la vida, iba a tener un disco de verdad, al año siguiente de la novela. Cuando uno publica una novela, fantasea con que la lleven al cine. En mi caso, de mi novela salió un disco. Y cómo mola figurar como letrista. Lo mejor del mundo literario es que haces muchos amigos por el camino: escritores, ilustradores, editores... y músicos.