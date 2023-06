La economía en la carrera del 23J

A mediados de mayo, antes de su reunión anual, el Círculo de Economía publicó una nota de opinión en la que reclamaba consenso ante el «estancamiento» de la economía. La nota, que se difundió antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, insistía en la necesidad de abandonar la crispación política. La campaña electoral, sin embargo, intensificó lo que ha venido siendo el debate político en España, que tiene muy poco de debate y mucho de proclamación de consignas y lemas llamativos para desprestigiar al adversario más que para convencer con argumentos al electorado. La carrera del 23J corre el riesgo de caer en la misma reducción simplista y dejar de lado asuntos que afectan de lleno a la ciudadanía como la situación económica.

Uno de los puntos fuertes de la estrategia de Pedro Sánchez es sacar pecho de las medidas económicas aprobadas por su Gobierno que han conseguido sortear la crisis, primero del covid y después de la guerra de Ucrania. En efecto, España presenta actualmente unos buenos indicadores económicos, sobre todo en cuanto al crecimiento del empleo (20,8 millones de trabajadores en activo en mayo) y algunas acciones del Gobierno de coalición han mitigado los efectos negativos de la coyuntura internacional (el escudo social durante la pandemia o el tope del precio del gas para frenar la escalada energética, por poner dos ejemplos). Sin embargo, existen suficientes incertidumbres como para no decir que la economía española está a salvo de recaídas. Sin ir más lejos, la oficina estadística Eurostat confirmó ayer que la zona euro entró en recesión técnica al encadenar dos trimestres consecutivos en negativo, arrastrada por Alemania. No deja de ser un tecnicismo, puesto que estamos hablando del -0,1%, y para hablar de recesión económica propiamente dicha debe producirse una caída sostenida de la actividad y del empleo, cosa que no ocurre en la zona euro y menos en España. Pero sí que se observa una desaceleración del PIB; que la inflación, aunque a la baja, sigue estando muy por encima del objetivo del 2%, y que se da por descontado que el Banco Central Europeo seguirá con su política monetaria de subir los tipos de interés. Un cóctel que con toda probabilidad afectará a la capacidad de consumo y al gasto público.

Los empresarios rebajan el triunfalismo del Gobierno sobre la situación económica del país. Y tampoco el Ibex parece corroborar esta bonanza. El Gobierno ha adoptado en ocasiones un discurso contra las grandes empresas, olvidando su papel de motor económico.

En los próximos días, los candidatos electorales obviarán estas sombras para desviar la atención hacia medidas populistas (lo vimos con el anuncio de inversiones millonarias en vivienda pública que no se han hecho en toda la legislatura) o en generar ruido político con proclamas patrióticas y medias verdades que apelan a votar con la emoción y no con la razón. Una confrontación banal que empobrece el debate y que desaprovecha la ocasión de hablar de lo que realmente afecta a la gente.