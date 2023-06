Muerte en el bosque

Bajo la luz de la luna llena yacía el cadáver de un ciervo. Un buitre que revoloteaba cerca se posó en el animal y empezó a picotear. «¡Quieto, rapaz!», se oyó una voz, «¡No elimines las pruebas de este asesinato!». La voz provenía de un búho que se encontraba en un árbol cercano. Descendió rápidamente y se posó junto al buitre. «Este ciervo ha sido asesinado. Lo siento pero no podrás devorarlo hasta que aclare la causa de su defunción», dijo tajantemente. El buitre, con lástima y mucha más hambre, se desprendió de su presa. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó una ardilla. «Tengo que resolver este crimen», siguió el búho, dándose importancia, «Y no creo que haya sido el hombre, pues no hay señales de bala y además está muy descuartizado». «Señal de que han actuado garras sobre él», terció la ardilla, «¿de lobo, tal vez?». «Imposible», aseguró don búho, «pues el lobo hace unos días, después de haberse comido a la abuelita de Caperucita, fue asesinado por un cazador». Un sapo se acercó dando saltos. «¡Croac! Je crois que...». «Vale, vale», dijo la ardilla, «que ya sabemos que antes de sapo eras un príncipe francés, pero habla en cristiano». «Bueno», habló el sapo, «creo que estáis rondando a la respuesta de este asesinato y creo saberla». «Yo también», saltó el búho, «Si no ha sido el lobo y no ha sido el hombre, habrá sido el oso». «Os equivocáis», dijo el sapo, «Los zarpazos del cadáver bien podrían ser de oso, pero el oso es un buen chico. Veréis, se nos informó de la muerte del lobo. Pues bien, en su cruenta lucha con el cazador, le dio algún que otro zarpazo, y parece ser que, extrañamente, el cazador se ha convertido en un hombre lobo. Así pues, ni hombre, ni lobo, sino hombre lobo. Creo que eso explica todo y, teniendo en cuenta que hay luna llena, yo me iría a dormir a un sitio seguro». Todos los animales asintieron y se fueron. Todos menos el buitre, que pudo comenzar su festín.