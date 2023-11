Cuento improvisado

En mi sueño tengo 18 años, mi mente está en blanco y tengo ante mí un folio en blanco. Comienzo a escribir en él un cuento, aunque no sé bien qué saldrá, en caso de que salga algo. La pequeña habitación en la que me encuentro no me inspira mucho. Estoy sentado ante mi mesa de trabajo y, como la blancura del folio tampoco me dice nada especial, miro alrededor. Detrás de mí está la cama. A mi derecha hay un armario; está cerrado. Más a la derecha se distingue la puerta de la habitación; se encuentra cerrada. Al doblar la esquina se ve el mueble con la televisión; está apagada. Y a la izquierda se halla la ventana; se encuentra abierta. Sí, abierta de par en par; por ella entran los rayos del sol, por lo que estoy escribiendo esto sin necesidad de gastar luz. Pero por una ventana pueden entrar más cosas. Sí, puede entrar todo un mundo de fantasía. Y contemplo fascinado la ventana, esperando que aparezca algo que pueda alimentar el hambre de palabras que tiene mi folio. Y, por supuesto, algo entra. Entra planeando, impulsado por el viento, un avioncito de papel. Sobrevuela un metro y medio de habitación y cae al suelo suavemente, con suma delicadeza. Lo observo desde mi silla con atención y veo que algo se mueve dentro, algo se agita en su interior, y sale de él una rubia de ojos azules, metro ochenta de altura y curvas de ensueño. Quizás alguno no se explique cómo puede salir una mujer de metro ochenta de un avioncito de papel, pero en los cuentos y en los sueños pueden suceder estos prodigios. La mujer está completamente desnuda, por cierto. Me sonríe, pero no me dice nada. Yo la miro alucinado, sin saber qué hacer. Entonces ella se tumba en mi cama, me guiña un ojo y me indica con su dedo índice que vaya con ella. Y yo, que no me sé negar a nada, me levanto de la silla y voy con ella, por lo que tengo que dejar de escribir este cuento.