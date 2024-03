Fútbol corrupción

La correlación es una herramienta estadística que sirve para comprobar la relación entre dos variables. Por ejemplo, si nosotros escogemos a un sueco al azar, es casi seguro que será rubio y de ojos azules. Al menos es más probable que si escogiéramos entre españoles. Si hablamos de delincuencia, podemos observar que, si escogemos aleatoriamente a una persona vinculada o bien a las 3.000 viviendas, o al PP, o al fútbol de élite es más probable que sea un delincuente que si el grupo de elección son los habitantes de Toledo, por ejemplo. Esto puede ser pura casualidad o puede que el fútbol, el PP y las 3.000 viviendas sean entornos que favorezcan el delito.

Veamos un poco el fútbol y recordemos. Esta semana hemos sabido que la famosa Supercopa de Arabia huele a chamusquina y que Rubiales no ha sido detenido por estar en la República Dominicana (los parecidos con el Dioni son espectaculares). Pero es que el anterior presidente de la Federación, Ángel María Villar, se encuentra en libertad bajo fianza. Podríamos nombrar también el escándalo arbitral del caso Negreira, o a los delincuentes Ronaldo, Messi o Shakira. Los tres defraudadores confesos. Sin embargo, lo que más llama la atención es la cantidad de delincuentes entre los dirigentes de los clubes.

Algunos nombres muy conocidos han acabado condenados: Lorenzo Sanz, Núñez, Gaspar, Del Nido, Jesús Gil, Ruiz Mateos o Lopera. De este último, se decía que llevaba pistola, algo a todas luces muy frecuente. También en clubes de menor entidad ha habido agraciados como: Agapito Iglesias, expresidente del Real Zaragoza, club que desde su paso no levanta cabeza. Archanco y Bandrés, directivos de Osasuna, Bautista Soler del Valencia, Alberto González del Oviedo, Ángel Lavín del Racing de Santander, Fernando Puche del Málaga, Miguel Concepción del CD Tenerife y un largo etc. Les animo a que escriban en Google presidente del club X condenado. Es rarísimo el equipo cuyos dirigentes no han tenido problemas penales.

Y aparte de todos estos nombres con condena, recordemos que, como decía el humorista El Roto, en España todos somos iguales ante la ley, siempre que podamos pagarnos el mismo bufete de abogados. En el caso Oikos de presunto amaño de partidos no ha habido aún condena alguna, pero varios jugadores a la vez se pasaron meses sin sacar dinero de sus cuentas justo después del presunto soborno. Asimismo, las apuestas de esos partidos fueron 14 veces mayores de lo que hubiera sido normal en esa categoría. Nunca dejarán de sorprenderme las casualidades.

