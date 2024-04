Mi carta a la ciudadanía

Ciudadano: no preguntes qué puede hacer por ti el presidente del Gobierno, pregunta qué puedes hacer tú por el presidente. En estos días en los que medita si somos dignos de que nos gobierne cada uno de nosotros debe aportar su grano de arena, debe realizar ese pequeño esfuerzo que le demuestre que sí. Tenemos que hacerlo en defensa de los débiles (como por ejemplo los presidentes de gobierno), pero también en nombre del progreso, de la concordia, de la convivencia, de que esta vez no pueden ganar los desalmados. Debes ayudar a detener la división de la sociedad que propugnan la derecha y la ultraderecha. Debes contribuir a contener esta atmósfera de odio que se extiende, esa pulsión deshumanizadora que se expande en artículos infectos escritos por las ratas y los buitres que atacan al presidente, esas cucarachas que pululan por la fachosfera. Sea cual sea tu medio de vida debes hacer algo. Tienes que decir: ¡Presidente, no te vayas! ¡Pedro, quédate! ¡Resiste, acuérdate del manual que escribió Irene! Resiste frente a los que no creen en el amor. ¿Acaso quieres vivir en un país donde la justicia pueda investigar a familiares de un presidente del gobierno? ¿Habitar una distopía reaccionaria donde los poderosos puedan estar a merced de la ley que rige para todos? ¿Donde medios de comunicación puedan publicar tranquilamente noticias negativas para un gobierno progresista? Seguro que no: sé que eso te indigna tanto como a mí. La situación es terrible: el clima es tóxico y el partido está sin cuadros. Y nuestro pobre líder, 6 años al frente del gobierno y 10 de secretario general, luchando contra esas circunstancias atroces que nada tienen que ver con él. Es hermoso que abra su corazón, es valiente que diga lo que siente. Y es comprensible su desánimo: ningún líder ha sufrido nunca tantos ataques. Pero el optimismo es una cuestión moral, y aunque parezca una tarea quijotesca hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarle, y para ayudarnos a todos. Si eres periodista, puedes pedir a tus compañeros que paren. Si eres cineasta puedes gritar BASTA YA a esta campaña de acoso y derribo al presidente (como ha hecho Pedro Almodóvar), si estás con amigos, con la familia o en el trabajo puedes denunciar esta ola antidemocrática, si te sabes canciones de Joaquín Sabina puedes cantar en el autobús o en el parque, como Félix Bolaños y María Jesús Montero. Si no te sabes bien la letra vale con silbar. Una mirada basta: unos ojos que se encuentran con complicidad, con determinación, con un destello de esperanza. Te lo pido como ciudadano y como miembro de la mayoría progresista, de la mayoría soberana que citó Francina Armengol, de los buenos como dice Diana Morant. Solo el presidente puede salvar nuestra democracia, solo tú puedes salvar al presidente.

