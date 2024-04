Responsabilidad y servicios públicos

Hace unos meses saltó la polémica porque algunos establecimientos hosteleros decidieron empezar a cobrar por hacer una reserva. En realidad, era una especie de fianza, ya que muchos hosteleros se quejaban de reservas que o no aparecían o cancelaban en el último momento. Esto suponía un perjuicio para el hostelero que se quedaba sin una mesa ocupada pero también para el cliente que quería comer allí y no pudo porque estaba reservado. A mí la idea no me pareció mal, pero es algo en lo que yo no tengo nada que decir porque es un acuerdo privado entre partes, si te gusta reservas y pagas y si no pues vas otro sitio. Donde sí tengo algo que decir es en la polémica que se ha montado en Francia sobre la posibilidad de cobrar 5 € a los pacientes del sistema de salud que no acudan a una cita, ni la cancelen con un mínimo de 24 horas de antelación. Digo que tengo algo que decir porque aquí no es un acuerdo privado entre partes sino una decisión del servicio de salud que nos atiende a todos y nos pertenece a todos (en este caso a los franceses). Debo decir que estoy en contra de la medida, porque 5 euros poco me parecen. A partir de 50€ empezaría a estar más de acuerdo. Si ustedes hablan con cualquier médico especialista, técnico de rayos, incluso cirujanos, les contarán que cada día hay gente que no acude a la cita que tiene y por supuesto no avisa. Podemos hablar de hasta un 20% de casos en determinados días. Gracias a esa actitud hay un montón de huecos que no se aprovechan y contribuyen a que crezcan las listas de espera. Pero hay más: gente a la que le dan cita para operarse y la rechaza porque se va a la playa o personas que acuden a urgencias por una rozadura que se produjo hace una semana, en lugar de acudir a su médico de cabecera. Tan culpables de las listas de espera son los recortes como las actitudes irresponsables de algunos ciudadanos. Esto no es exclusivo de la Sanidad. En bachillerato para adultos se quedan cada año fuera decenas de personas porque no hay plazas suficientes. Pasados los Pilares no quedan ni 10 alumnos en clase. Me matriculo y como es gratis ni me molesto en darme de baja para dejarle la plaza a otro. Estoy en contra de cobrar por los servicios públicos, pero muy a favor de que quien hace un mal uso pague por ello, por eso las fianzas me parecen una muy buena idea. Los servicios públicos son un derecho que como sociedad disfrutamos desde no hace tanto. Darlos por sentados y no cuidarlos es garantía para que vuelvan a ser un privilegio para pocos.

