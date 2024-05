Necesidad de grabar

Estaba en la parada del tranvía cuando advertí que la joven que tenía al lado sacaba el móvil, estiraba el brazo y decía: «Aquí, pillando el tranvía», y se grabó unos segundos mientras se acercaba el vehículo. ¿Qué necesidad tiene de contar que está entrando en el tranvía?, se me ocurrió pensar. ¿Es una turista? ¿Es una famosa influencer y yo, que soy lo peor, no la he reconocido? La gente tiene una necesidad enfermiza de grabarlo todo. Se ponen a grabar el café que se van a tomar, el plato que se van a comer. ¿A alguien de verdad le puede interesar eso? Y lo de los conciertos es de traca. Todo el mundo sacando sus móviles y grabando las canciones sin contemplaciones. Menos mal que soy alto y tengo el cuello largo, así que estiro el cuello y vislumbro el escenario por encima del mar de móviles que se ponen a registrar el momento. ¿Luego qué hacen con esos vídeos? ¿Los vuelven a ver acaso? Si no lo grabas es como si no hubiera sucedido, deben de pensar. Y esta obsesión por registrar todo no es solamente una cosa de jóvenes. También afecta a los adultos, que estamos infantilizados. Incluso afecta a la tercera edad. El otro día, en un cuentacuentos, sacamos a una niña para que nos ayudara en un momento de la función y nombrara caballero a uno de nosotros; tenía que repetir declamando y con buena voz la larga retahíla de frases que le proponíamos. Pues bien, la niña lo hizo de maravilla, fue una escena muy divertida, y tras aplaudirle y volver al sitio, vimos que se levantaba entre el público una anciana y se acercaba lentamente al escenario, intentando sacar el móvil del bolso mientras venía hacia nosotros con total parsimonia. Nos quedamos extrañados viéndola venir (había algo fascinante en ver lo lenta pero segura y con total determinación que se acercaba a invadir el escenario) y nos dijo: «¿Podríais sacar a mi nieta otra vez, que no me ha dado tiempo a grabarla?».

