Juan Ignacio Martínez estaba más que satisfecho no solo por el triunfo en Las Palmas sino sobre todo por la respuesta colectiva y el crecimiento mostrado por el grupo. «Tanto la semana pasada como esta estábamos comentando que el liderazgo colectivo creciera mucho y en ese sentido la satisfacción es triple. A partir de la victoria sabemos lo que quiere el equipo, sabemos dónde queremos ir y lo que tenemos que sufrir, porque la Segunda División no perdona. Hay que valorar estos tres puntos en la justa medida por el esfuerzo que han hecho», señaló el técnico.

JIM valoró también el buen partido del rival. «Hay que darle mérito a Las Palmas, han hecho un partido muy bueno. Por nuestra parte no hemos sabido interpretar el juego en ocasiones porque los cuatro o cinco movimientos que ellos tienen automatizados los habíamos entrenado durante la semana, visto en vídeo, y eso es lo que molesta», apuntó el entrenador zaragocista. Por eso mismo valoró más el triunfo. «Ellos estaban en una dinámica de cinco victorias como local, es un equipo que te somete mucho, muy ofensivo, y aparecen los espacios y llegas tarde porque ellos lo hacen muy bien. Y esta autoestima a nivel colectivo es muy buena después de unas semanas sufriendo. Es una victoria para disfrutar un par de días y el lunes volver otra vez al lío. La palabra humildad no se puede borrar de nuestra mente», dijo.

El colectivo se impuso a las individualidades y eso hizo sentir muy orgulloso al entrenador zaragocista. «Estoy muy orgulloso del equipo, pero muy orgulloso. Un equipo que durante la crítica, como no podía ser de otra manera, no se descompuso, ha creído y cuando nos ganan les toca sufrir, igual que cuando ganamos nosotros. En esta categoría no puedes tener una victoria holgada. Y todo lo que va sumando me enorgullece sobre todo por el bloque, tenemos un grupo humano genial y ojalá nos den muchas alegrías. Esto son tres puntazos que nos llevan a una zona de la que todo el mundo hemos hablado», indicó JIM sobre el séptimo puesto que ocupa ahora el equipo.

El técnico explicó el resultado desde el equipo. «Son análisis en caliente, en un campo difícil, con un esfuerzo, con la cantidad de alternativas que ha habido en el juego. Ellos se han puesto 1-0 pero podían haber marcado antes, nosotros podíamos haber hecho el 1-3 y hemos pasado al 2-2. El equipo ha creído, ha sido sincero al descanso para corregir cosas. Más que mutar pretendo que el equipo tenga ese espíritu homogéneo, que prime el equipo sobre la individualidad. Para llevarte los tres puntos de Las Palmas hay que estar muy bien como equipo», recalcó JIM.

Ahora toca disfrutar y seguir trabajando. «Esta categoría es muy difícil y tenemos que alargar el momento lo máximo posible, quedan partidos muy complicados en la primera vuelta y hay que ponerse el mono y crecer como equipo poco a poco. Que la afición lo disfrute muchísimo, ahora vamos a disfrutar estos dos días y a partir del lunes empezaremos a pensar en el Leganés», concluyó el entrenador del Zaragoza.