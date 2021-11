El Real Zaragoza ya está en pleno vuelo, sumó en Las Palmas su tercera victoria seguida (2-3), su decimotercera jornada consecutiva sin perder, tras remontar el gol inicial con un partido muy coral de todo el equipo, que se levantó con puño de hierro para dar un golpe encima de la mesa ante un enemigo que dio muchas facilidades atrás y que creó problemas en ataque. Nadie había ganado en el estadio de Gran Canaria, lo logró el Zaragoza en el intercambio de golpes con una diana de Bermejo, de enorme partido, y dos de Álvaro Giménez, demostrando este último que hay delantero en el que creer.

El Zaragoza, que nunca dejó de creer y de sentirse un equipo, vive ahora en un estado de subidón y en Las Palmas exhibió pegada y contundencia, de lo que más parecía adolecer a principio de curso, con siete jornadas consecutivas viendo puerta y anotando tres dianas por primera vez. El triunfo deja al equipo séptimo, con 22 puntos, ya mirando hacia arriba fruto de este pleno de nueve puntos que da más brillo a aquella racha eterna de 9 empates.

El conjunto aragonés, con cinco cambios, con las entradas de Lluís López, Zapater, Eguaras, Chavarría y Bermejo por las bajas, sabía que le esperaba una noche complicada y el inicio del encuentro confirmó esos temores, con Las Palmas tomando el mando de las operaciones y generando peligro por la izquierda, donde las subidas de Cardona iban acompañadas con la movilidad de Kirian y Viera, que avisó con un tiro colocado como amenaza tras una pared de Jesé.

El inicio del encuentro suponía el control canario, con el Zaragoza no haciendo un buen trabajo en la presión y con falta de movilidad y demasiadas imprecisiones en el pase. Así, solo una jugada entre Álvaro Giménez y Borja Sainz, desubicado en la izquierda y con mal disparo, fue el único aviso avispa en el arranque del pleito. Las Palmas profundizó en ese carril izquierdo, donde Bermejo y Fran Gámez sufrían y Zapater y Lluís López no llegaban a las ayudas. Kirian pudo hacer el primero con un disparo que dio en los dos palos y Viera lo tuvo todo a favor tras centro de Cardona. Las Palmas desbordaba sin parar a un Zaragoza tocado, nervioso y frágil y que encajó el primer golpe tras una falta de Bermejo que Viera transformó en un gol directo que Raúl Navas pidió como suyo y donde Cristian no vio el balón que iba al palo que tenía que tapar.

El Zaragoza iba por detrás con justicia, pero se levantó con fuerza a la media hora. Eguaras, de talento a ratos, envió un pase preciso que Fran Gámez convirtió en un espléndido taconazo para que Bermejo fusilara a Raúl Fernández con un espléndido zurdazo y abriera otro partido, en el que el Zaragoza encontró más vías de agua en la frágil defensa canaria. Otra jugada entre Gámez y Bermejo acabó en el envío de este que Sainz, con todo a favor, no supo definir con claridad.

La primera parte acabó otro susto tras una pérdida de Eguaras que Óscar Clemente convirtió en una contra desbaratada por la parada de Cristian y con la lesión muscular de Chavarría para que saltara Nieto al césped. La segunda mitad trajo cambios, con Narváez y Vada al campo y con Mel sacando a Benito para descompensar la medular canaria al situar a Kirian con Loiodice y que el Zaragoza se sintiera muy cómodo, con campo y metros con los que mostrar talento y velocidad.

El momento de Álvaro

Es verdad que Viera probó a Cristian y que después lo hizo Jesé, pero el Zaragoza cada vez que salía tenía espacios por doquier, que Bermejo, Narváez o Vada empezaban a aprovechar. Un buen envío de Lluís López acabó en el disparo de Bermejo y en un córner donde Vada puso el balón, Narváez el disparo y Álvaro Giménez la pierna para hacer el 1-2 en el 54. Aún tuvo después el colombiano el tercero, pero no acertó de vaselina a pase de Eguaras.

Sin embargo, Las Palmas, en un pleito que tuvo muchos partidos dentro, se volvió a reponer. Cristian despejó mal un disparo de Jesé y Benito marcó a placer en el 66 y el argentino, irregular toda la noche, casi le concedió otra a Sadiku que después desbarató. Sin embargo, una gran jugada entre Vada, Fran Gámez y Bermejo acabó en el centro de este y en la llegada perfecta de cabeza de Álvaro para el 1-3. Quedaba un cuarto de hora y JIM apostó por Clemente para jugar con tres centrales y por Iván Azón arriba. Aún sacó Cristian un tiro de Navas, pero el Zaragoza acabó con la victoria en la mano, un triunfo incontestable que ratifica que este equipo ya va lanzado hacia arriba.

Ficha técnica:

UD Las Palmas: Raúl Fernández; Ale Díez (Clau Mendes, min. 81), Álex Suárez, Raúl Navas, Sergi Cardona; Clemente (Sadiku, min. 65), Fabio (Benito, min. 46), Loiodice, Jonathan Viera; Kirian (Maikel Mesa, min. 76) y Jesé.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Chavarría (Nieto, min. 44); Bermejo (Clemente, min. 80), Zapater, Eguaras, James Igbekeme (Vada, min. 46), Borja Sáinz (Narváez, min. 46); y Álvaro Giménez (Iván Azón, min. 80).

Goles: 1-0, min. 23: Raúl Navas. 1-1, min. 33: Bermejo. 1-2, min. 54: Álvaro Giménez. 2-2, min. 67: Benito. 2-3, min. 75: Álvaro Giménez.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Álex Suárez y Jonathan Viera, así como a los visitantes Lluís López y Fran Gámez.

Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria ante 13.432 espectadores.