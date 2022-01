El Real Zaragoza, en la fase de culminación de su intenso mercado de enero que finaliza hoy y con frentes abiertos, vive este lunes (21.00 horas. Gol) un duelo vital en Can Misses ante la UD Ibiza-Eivissa, un recién ascendido que debutó en La Romareda y ahora un equipo lanzado desde que Paco Jémez tomó las riendas hace tres semanas y que examina a un conjunto de JIM que llega tocado, casi malherido, tras cinco jornadas sin ganar y sin marcar y con cuatro puntos de renta sobre el descenso. Eso sí, el Zaragoza cierra la jornada y tiene la oportunidad de alejarse hasta a 7 puntos del pozo, retomar la senda victoriosa y hasta acercarse a una promoción con sabor a quimera y que ahora tiene a 11 largos puntos.

El Zaragoza ha igualado su récord histórico de citas ligueras sin anotar, que databa de la 90-91, pero en Primera, y si llega al descanso sin ver puerta superará ese dato en minutos globales

Pero eso pasa por ganar. Y para ganar hay que marcar. No existe otra manera. Y el Zaragoza, con solo 17 dianas y con 480 minutos desde que Francés logró el tanto del triunfo ante el Eibar sin ver puerta, no lo hace. Ha igualado su récord histórico de citas ligueras sin anotar, que databa de la 90-91, pero en Primera, y si llega al descanso sin ver puerta superará ese dato en minutos globales, algo que hará en partidos si acaba el pleito en Can Misses sin anotar para sumar su tercer empate consecutivo o, lo que es peor, una derrota que agudizaría su crisis y aumentaría la psicosis por el temor a bajar y con la afición levantada contra la propiedad y el partido del sábado en La Romareda con el Málaga como otra final en todos los aspectos.

Por todos esos condicionantes, ganar, «como sea», ya lo dijo JIM, o «por lo civil o por lo criminal», como añadiría Luis Aragonés, supone un tesoro de incalculable valor para este Zaragoza irregular, donde es el rey del empate, con nada menos que 13 y firmando 9 consecutivos, una espiral de la que se levantó con tres triunfos que le ilusionaron para después caer en los dos últimos meses, donde solo suma una victoria y 6 puntos en las 8 jornadas más recientes, un dato que explica el difícil momento que vive. El Zaragoza de JIM no pierde muchas veces, pero gana muy pocas, demasiado pocas, con solo 5 triunfos, menos que nunca en Segunda a estas alturas. Y necesita el botín. Le urge muchísimo.

En una semana donde el coronavirus ha traído hasta cuatro casos, con uno el sábado y otro ayer, JIM, que esperará a hoy tras los test para dar la lista, recupera a Cristian y a Zapater, bajas ante el Valladolid. El ejeano, por cierto, igualará si juega a Manolo González en el podio como tercer zaragocista con más partidos. También regresa Vada tras cumplir sanción, lo mismo que Álvaro después de no jugar ante el cuadro pucelano por no arriesgarse a hacerlo con una férula por su fractura en el dedo de la mano. Y se espera el debut de Eugeni, el segundo y por ahora último fichaje, mientras que Lasure estrena inscripción y viaje. Buenas noticias solo empañadas por la baja de Nano Mesa, con una contractura y al que no se va a forzar para evitar más problemas físicos. Fran Gámez no estuvo este domingo y es baja y Chavarría anda con molestias en la espalda y Nieto sería su relevo, pero parece que el catalán jugará.

De cara al once, Álvaro opta a volver en ataque y Bermejo, pendiente de su salida a China, se mantendría con Borja Sainz en las alas. En la medular, son fijos Francho y Petrovic, mientras que Jaume Grau y Vada pelean por una plaza en el medio. La defensa puede tener a Francés en el lateral derecho y a Lluís López en el eje junto a Jair, salvo que JIM apueste por Ángel en la diestra y no toque su centro de la defensa ideal. Cristian, por supuesto, retornará a la portería.

Dos exzaragocistas

El Ibiza es un ciclón que se llevó por delante al Málaga y a José Alberto en la última jornada con una manita en La Rosaleda y que antes le había hecho un set al Alcorcón. Con Paco Jémez firma un pleno de 3 victorias y 13 goles. Busca el exzaragocista la cuarta, con una propuesta ofensiva y con partidos de ida y vuelta que auguran que el Zaragoza tendrá opciones si es serio y sólido. El Ibiza tiene a Soriano, otro exblanquillo, a los mandos deportivos y a Amadeo Salvo como gran impulsor con un proyecto que nació de la nada en 2015 y que ahora mira a la promoción y a Primera. Tiene la baja de Bogusz, hoy puede debutar Álvaro Jiménez, uno de sus fichajes, y recupera tras el covid a Javi Lara . Es un rival lleno de confianza ante un Zaragoza casi deprimido. Pero es fútbol…

Alineaciones probables

UD Ibiza-Eivissa: Álex Domínguez; Cifu, Goldar, Juan Ibiza, Escobar; Diop, Javi Lara; Cristian Herrera, Guerrero, Davo; y Castel.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Francés, Lluís López, Jair, Chavarría; Francho, Petrovic, Jaume Grau; Borja Sáinz, Bermejo y Alvaro Giménez .

Árbitro: Saúl Ais Reig

Estadio: Can Misses

Hora: 21.00.