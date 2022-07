Tres porteros y por ahora dos en el Real Zaragoza

Juan Carlos Carcedo y Miguel Torrecilla, entrenador y director deportivo, quieren tres porteros en la plantilla y, de momento, el Real Zaragoza solo tiene dos, Cristian Álvarez y Álvaro Ratón, este último con la puerta de salida cerrada por ahora a pesar de su deseo de irse. El club no ha anunciado que Guillermo Acín o Miguel Ángel Sanz completen la terna de guardametas en esta pretemporada, aunque lo previsible es que lo hagan en algún momento, a la espera de un refuerzo en la portería que no ha llegado después de marcharse la opción más valorada y preferida, la de Andoni Zubiaurre.

Ratón comunicó tras acabar el curso pasado su deseo de salir, el mismo que tuvo hace un año, con la UD Logroñés, que no le pierde aún la pista, o hace año y medio, con el Nástic. Para su sorpresa y pese a contar con una oferta en firme de la Cultural Leonesa se le negó la rescisión de ese contrato que acaba en 2023 y se le dijo que se contaba con él. Ahora mismo, sus agentes no están trabajando en esa salida porque en la decisión del club nada se le ha comunicado al portero gallego para pensar en que puede irse.

El Zaragoza no ha comunicado por ahora a Acín o a Sanz que empiezan la pretemporada

Ratón solo vivió una etapa como fijo en el Zaragoza, a las órdenes de Láinez, que lo había tenido en el Aragón, en el tramo final de la 16-17. Desde la llegada de Cristian Álvarez ha estado a la sombra del argentino, siendo competitivo en los entrenamientos, pero sabiendo que sus opciones de jugar de inicio eran nulas en la práctica si el argentino estaba en condiciones. Desde el verano de 2017, en las últimas 5 temporadas, ha jugado 32 partidos de Liga y 45 oficiales, contando los compromisos coperos, donde sí ha contado. En la última campaña ha disputado 4 partidos de Liga y 3 de Copa.

El Zaragoza trasladó en mayo una oferta a Zubiaurre, guardameta del Sanse, y un gran interés en su fichaje. El portero de Ordizia tenía la opción de renovar en la Real y, tras el descenso del filial, quedarse de tercero en el primer equipo y también contaba con otras propuestas de Segunda. Sin embargo, no quiso llegar al Zaragoza con la idea de jugar y con Cristian y Ratón como competidores y acabó renovando con la Real Sociedad.

Varios tanteos

Sin Zubiarre, el club aragonés ha mirado otras opciones para la portería, que es un fichaje buscado, pero no prioritario. Fuentes próximas a Alfonso Herrero, guardameta del Burgos y que no ha renovado, no dan posibilidades al Zaragoza. Algunas sí hay para contar con Javier Belman, que acabó contrato en el Fuenlabrada y que tiene también opciones de llegar al Leganés o al Málaga. Es hijo del exportero zaragocista José Francisco Belman, que estuvo en el club aragonés entre 1994 y 1998. De hecho, fuentes cercanas al arquero aseguraban ayer que había opciones de su fichaje. Otra opción tanteada, y ya descartada, fue la de Ian Mckay, ofrecido al club aragonés, pero el Deportivo no facilita su salida y esa vía está agotada.