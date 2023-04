Ganar siempre sienta bien, más aún cuando se consigue ante un rival de la zona alta de la clasificación, se puede celebrar en casa y se confirma una racha de siete jornadas sin perder. Así que el vestuario del Real Zaragoza está "muy contento" después de superar al Granada el pasado fin de semana y pensando ya en conseguir tres puntos más ante el Racing en la próxima jornada. Así lo ha explicado el central Lluís López antes del entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva.

López ha hablado también de su situación personal, tanto en el campo, donde se ha hecho con el puesto de titular en las últimas jornadas, como fuera, donde ya se están dando los pasos para su continuidad. "Hemos tenido alguna conversación con el club pero prefiero centrarme en el equipo y hacerlo lo mejor posible y acabar lo más arriba en la clasificación. Estoy muy contento, había esos dos años prorrogables que yo ya lo firmé con una intención. Estoy muy feliz aquí y ahora quiero centrarme en mí, en hacerlo lo mejor posible y a partir de ahí se decidirá", ha explicado.

Y es que el central atraviesa un momento dulce al haberse ganado la confianza de Fran Escribá y estar participando en los resultados positivos del equipo. Los roles en el centro de la defensa se han aclarado en las últimas semanas. "La competitividad entre nosotros es buena y sana, ayuda al equipo. Los jugadores también tenemos momentos, puedes estar más fino, que los resultados no te acompañen o que un compañero puede estar mejor que tú. Nosotros trabajamos para estar lo mejor posible y esa regularidad hace que el equipo esté mejor, lo cual ayuda al equipo a encajar menos goles o estar más fuerte defensivamente. Luego el míster decide", ha dicho Lluís López.

La tendencia de este Real Zaragoza ha cambiado. Y hubo un claro punto de inflexión. "El día de Málaga fue un golpe duro, igual que contra el Alavés, que encajamos cuatro goles en casa. Fueron dos partidos claves para darnos cuenta dentro del vestuario de que teníamos que trabajar más, aportar más y dar un paso adelante. Así se han visto reflejados los resultados, hemos conseguido puntos y victorias después de ahí y el balance es muy positivo", ha señalado.

Una racha que hace que el equipo aragonés tenga la salvación al alcance de la mano, aunque en el vestuario no cantan victoria todavía. "No es matemática y hasta que no lo sea no lo damos por hecho, pero hay muchos equipos entre nosotros y el descenso y está muy lejos. Ahora queremos estar lo más arriba posible y ganar el número máximo de partidos en lo que puede ser una buena temporada", ha dicho el central.

López también ha recordado la enorme competitividad de la categoría y que el hecho de haber recuperado a jugadores lesionados ha hecho más competitivo al equipo en las últimas semanas. El central está satisfecho con su respuesta en las últimas semanas y señala el trabajo como único camino para conseguirlo. "Mi respuesta ha sido buena a nivel individual también, siempre intento trabajar al máximo para aportarle al grupo y al entrenador y estar ahí cuando se me necesita", ha indicado.