Como si tuviera ganas de decirlo y anticipándose a la pregunta, Julio Velázquez, entrenador del Real Zaragoza, quería dejar claro que el actual sistema con tres centrales (5-3-2), el más habitual, en siete de los ocho partidos con el técnico, no ha condicionado tanto el mercado de enero como Juan Carlos Cordero aludió en su rueda de prensa el viernes. El director deportivo dejó caer que varias de las decisiones, como la baja de Bermejo y no traer a un jugador ofensivo en la banda derecha o la apuesta por Zedadka y no por un lateral zurdo, habían tenido ese motivo. “El mercado con la plantilla que hay no nos va a llevar a optar solo por una estructura de juego, ya se vio en los cambios en Alcorcón y eso va a ser la línea en la segunda vuelta”, proclamó, confirmando que “estoy muy contento y feliz con la plantilla que tengo”, además de ratificar que no se pudo traer ese atacante que se buscó hasta el final y que no cree el técnico que llegue del mercado del paro.

Borge tiene un esguince de rodilla y Bakis, Valera, Guti y Zedaka estarán en la lista “El equipo es el que es y estoy feliz con todos. Me parece que hay una buena plantilla y me consta que en el club han hecho todo lo posible por aumentar las posibilidades del plantel. Como dijo el director deportivo, es complejo este mercado. Lo importante es que los jugadores que han llegado lo han hecho con intensidades de entrenamiento, para sumar y hacer una brillante segunda vuelta” , aseveró, antes de entrar en esa consideración del esquema con tres centrales sobre la que se le preguntó directamente justo después de su primera alusión. “En el club, con las sinergias que hay con el director deportivo y el general, vamos hablando de cómo evoluciona el equipo y de cómo se adaptan los jugadores a las diferentes estructuras y circunstancias. Si un porcentaje muy elevado del minutaje de los partidos te ha llevado a jugar de una manera, intentas que el mercado sea consecuente con ello”, reveló. "Firmar por firmar en el mercado del paro no se va a hacer. No es sencillo encontrar una opción interesante y en disposición de aportar de forma inmediata" Obviamente y tras confirmar el propio Cordero esa carencia de un atacante que se quiso traer (Juan Cruz fue opción clara hasta el mismo jueves, cuando el Betis prefirió que saliera al Leganés), Velázquez fue por el mismo camino. “No echo de menos ningún perfil, son chicos formidables que se dejan la vida. Me consta que el club ha intentado incorporar a un atacante, no entro si de derecha, de izquierda o de zona de tres cuartos, pero la realidad de este mercado es que muchas veces no es lo que un club quiere, sino lo que puede en base a diferentes variables”, explicó, dejando claro que no cree que esa carencia se solucione en el mercado de jugadores libres. “El club está abierto a si hay una opción realmente interesante y en disposición de aportar de forma inmediata, pero firmar por firmar no se va a hacer. No es sencillo encontrar eso en ese mercado de jugadores libres, hay excepciones, sí, como los que acaban de rescindir y han estado en dinámica de equipo hasta hace nada, pero no es fácil. De todas formas, mi foco está en los que se encuentran aquí”. La normalidad en la portería Ese mercado de enero y la negativa a salir de Poussin, que solo quería regresar a Francia y que fue valorado por el Albacete y ofrecido en otros clubs de Segunda y en otras Ligas, han dejado cuatro porteros en plantilla. Velázquez proclama normalidad aunque es obvio que el arquero galo es el candidato a quedarse fuera si están todos aptos y Rebollo va a jugar muy poco o nada estando Cristian y Badía. “Habrá normalidad absoluta. Cada fin de semana va a jugar el que considere que más rendimiento nos va a dar. Esta semana Rebollo ha tenido un problema muscular, pero en líneas generales todos están entrenando bien, haremos la gestión de los trabajos en base al interés del colectivo, pero bajo el máximo respeto y normalidad”, indicó. "El Sporting es un equipo candidato al ascenso directo, pero nosotros somos el Real Zaragoza y con nuestra gente en la grada vamos a dejarnos la vida para demostrar que queremos estar ahí arriba y lo mismo que ellos” Se fue mucho más por las ramas, como es habitual, a la hora de evaluar la necesidad de la victoria ante el Sporting para recortar la distancia con la zona de arriba con la mirada puesta en el ascenso. “Lo dijo de forma brillante Raúl (Sanllehí). Puede haber 14 equipos que quieren estar en esa parte maravillosa de la tabla cuando finalice en la jornada 42. Había que modificar la dinámica y estar en disposición de poder ganar, y lo estamos. Al llegar nosotros había una distancia de puntos y esto es un proceso, unos días te lleva a partidos más atractivos y otros a menos, pero la realidad es que el equipo está compitiendo todos los días. El del lunes es un partido ante un equipo candidato al ascenso directo, pero nosotros somos el Real Zaragoza y con nuestra gente en la grada vamos a dejarnos la vida para demostrar que queremos estar ahí arriba y lo mismo que ellos”. Un rival poderoso Es un Sporting que ha estado toda la temporada en la zona alta y que ahora está en la promoción, un rival temible y elogiado por el entrenador zaragocista, porque “nos enfrentamos a un equipo que, aun con la baja importante de Campuzano, tiene arriba muchas posibilidades, es dinámico, ataca muy bien, contraataca mejor, tiene de mitad de campo hacia delante gente que daña, atacantes versátiles, jugadores por dentro con buen pie... Está confeccionado para pelear por el ascenso directo”, explicó el míster pucelano, que insistió en las ganas del equipo por hacer “un gran partido y ganarlo” y que habló de la última victoria en La Romareda, ante el Andorra, porque “sé que el partido no le pudo parecer atractivo a la gente, pero esto va de hacer todo para ganar y era un rival muy específico. Lo que nos gusta ver en casa va más en la línea de lo que hubo ante el Levante o el Leganés, un equipo con energía, competitivo y fiable, que vaya a por los tres puntos jugando más en campo contrario y llevando al Sporting a donde puede sufrir”.