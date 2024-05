El Alavés apuesta por Francés

El Deportivo Alavés es, ahora mismo, el equipo más interesado en Alejandro Francés y que supondría la puerta abierta para el central en la élite. El defensa del Real Zaragoza va a tener otras opciones en Primera, pero en estos momentos la del conjunto vitoriano es la más consolidada y la vía puede fructificar este verano, ya que si no renueva y acabando contrato en 2025 al club aragonés no le queda otra salida que un traspaso. El Alavés, que va a fichar a dos centrales y en ambos va a apostar por jugadores jóvenes y que han dejado su sello en la categoría de plata, está muy interesado el zaragocista, que es su primera opción.

El conjunto blanquiazul, de brillante permanencia de la mano de Luis García Plaza, recién renovado, está obligado a retocar su estructura defensiva en el eje, ya que Rafa Marín, de gran rendimiento, regresa al Madrid, Sedlar está lesionado y Abqar termina contrato en 2025 y no ha renovado, por lo que tiene muchos números para salir. De hecho, en el conjunto vitoriano en muchos partidos de esta Liga Tenaglia y Duarte han tenido que ocupar la parcela central siendo laterales. Francés tiene 12 millones de cláusula en Segunda (25 en Primera), aunque es obvio que la oferta estará muy lejos de esa cifra en un traspaso que podría rondar los tres millones más cantidades por objetivos, aunque de momento la negociación no se ha iniciado.

Víctor Fernández, con un año más firmado como entrenador y en un proyecto en el que han de suceder muchas cosas cuando se logre la permanencia, quiere intentar convencer a Francés, al que considera vital, una vez acabada la temporada, pero la realidad es que su salida es prácticamente inevitable tras cuatro años en el equipo y demorando un salto a Primera para el que ha tenido no pocas oportunidades. El central, de profundo sentimiento zaragocista, es uno de los futbolistas de más proyección en el fútbol español actual y, tras 125 partidos en el equipo, 121 en Segunda, su salto a Primera con 21 años, ya que cumplirá 22 en agosto, parece seguro.

Francés ha querido dejar de lado en estos meses cualquier cuestión sobre su futuro, centrándose solo en la permanencia del equipo, siendo un jugador absolutamente clave en el Zaragoza y que está viviendo su mejor temporada como profesional tras su gran irrupción en las dos primeras, 20-21 y 21-22 y el descenso de nivel que vivió en la pasada. El futbolista ya renovó en 2022 con la promesa, no escrita, pero sí hablada, de salir si no había ascenso y el verano pasado se quedó al no llegar ofertas que el club pudiera considerar como suficientes para abrirle la puerta.

En la 21-22 tuvo tanteos más que serios del Sevilla, por unos 4 millones, y el Celta, la Real Sociedad y el Villarreal también lo quisieron. La nueva propiedad, recién llegada, apostó por su continuidad y el jugador aceptó quedarse y luchar por ese ascenso, pero tuvo su curso más irregular y el verano pasado el Girona, el Almería, el Mallorca o el Copenhague estuvieron pendientes de él, aunque en ningún caso con opciones que llegaran a lo hablado con el Zaragoza cuando renovó. En todo caso, la posibilidad de su salida estuvo latente hasta la recta final del mercado, Francés se quedó y ha firmado una temporada espectacular, en la que más ha jugado de todas, con 34 partidos de Liga, 33 de titular, con tres goles y con un rendimiento muy elevado.

Ha sido fijo y capitán la sub-21 y puede disputar este verano los Juegos de París. De todas formas ese billete olímpico se le ha complicado en los últimos meses porque en la competencia que tiene en su puesto hay muchos futbolistas que están en Primera -Rafa Marín, Mosquera (Valencia) o Huijsen, este en la Roma- y Santi Denia quiere abrir la puerta del combinado olímpico a jugadores que han pasado por la sub-21 no hace demasiado tiempo, como Eric García (Girona), Sergi Gómez (Espanyol) o Miranda (Betis), aunque este último es más lateral izquierdo que central.

Suscríbete para seguir leyendo