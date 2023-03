El Huesca se enfrenta este lunes al Racing en El Sardinero (21.00 horas) en el encuentro que cierra la trigésimo primera jornada de LaLiga Smartbank, y lo hace en busca de un cambio de dinámica lejos de El Alcoraz, donde el equipo azulgrana solo ha sumado una de sus nueve victorias de esta temporada. Cuco Ziganda, conocedor de la dificultad del choque, alertaba en rueda de prensa el sábado que el Racing «tiene la flecha para arriba, está sacando una gran versión de los grandes jugadores que tiene», destacando el momento que atraviesan los de José Alberto López: «Es de los equipos más en forma de la categoría en este momento».

El Racing viene de vencer en Málaga y encadena dos victorias consecutivas. José Alberto definía el viernes la buena racha racinguista como resultado al mérito de todo el equipo: «Tenemos plena confianza en todo el mundo, todos cuando juegan lo interpretan de maravilla. Estamos tranquilos porque vemos cómo compiten».

Esta temporada, la eficacia del equipo altoaragonés está siendo muy escasa en sus partidos como visitante: ha logrado tan solo 10 de los 45 puntos que ha tenido en juego esta temporada fuera de su feudo. Esta estadística, aplicada a todos los equipos que componen esta Segunda División, deja al Huesca como el quinto peor visitante de la categoría, solo superando a Lugo, Mirandés, Ibiza y Málaga. El equipo logró su única victoria en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, y quiere dar la vuelta a esta tendencia fuera de Huesca.

Ziganda avisó en la previa de la forma de su escuadra como visitante: «Últimamente estamos mejor porque no perdemos pero no acabamos de confirmarlo. Sí que es cierto que llevamos muchos partidos sin ganar fuera de casa pero tampoco perdemos tantos, por lo que tenemos que hacer más cosas y no repetir los errores siendo capaces de hacerlo bien los noventa minutos».

El Racing, en todavía peor forma como local

Tratará de impedirlo un Real Racing Club que, pese a haber ganado tres de sus últimos cuatro partidos en El Sardinero, es todavía peor local que visitante el Huesca: los de Santander han logrado 17 puntos en su estadio, el cuarto registro más pobre de la categoría. Eso sí, los cántabros no han perdido en casa en lo que llevamos de 2023. Ziganda también es consciente de la buena forma del equipo de José Alberto y espera un partido complicado en Santander, donde el Racing está «muy fuerte, concienciado y en buena forma», según el técnico navarro.

La Sociedad Deportiva Huesca tiene a todos sus jugadores disponibles a excepción de Cristian Salvador, tal y como confirmó el propio José Ángel Ziganda. José Alberto también contará con todos los suyos salvo Bobadilla, lesionado de larga duración.