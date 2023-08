Los autónomos y empleadas del hogar tienen un serio problema cuando se quedan desempleados, ya que dejan de cobrar una ayuda muy importante para ellos. Esta situación complicada les afecta directamente en su economía y el problema se agrava cuando tienen una cierta edad. Muchas de estas personas, que se encuentran en dicha situación, dudan acerca de cuál es el motivo que les impide cobrar el subsidio para mayores de 52 años. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dado la respuesta ante el aluvión de dudas.

Esta ayuda de 480 euros mensuales solo está dirigida a los desempleados mayores de 52 años que han agotado la prestación contributiva por desempleo. Algunas de las ventajes que presenta es que los autónomos y empleadas del hogar, al igual que otros beneficiarios, pueden cobrarla hasta que se jubilen o encuentren un nuevo empleo. También hay que tener en cuenta que no se trata de una ayuda universal. Para poder favorecerte de este subsidio por desempleo hay que demostrar unos requisitos mínimos. Realmente, los autónomos no tiene derecho al paro si no a un cese de la actividad y al subsidio para mayores de 52 años.

¿Por qué no tienen derecho a este subsidio?

La plataforma web del SEPE recoge que existe un motivo por el que los autónomos y empleadas del hogar no pueden cobrar este subsidio solo disponible para mayores de 52 años. La razón es que además de unas condiciones generales, entre todos los desempleados, existe un periodo mínimo de cotización al que se debe de hacer frente. Este periodo corresponde con el siguiente:

Cotizar un mínimo de 15 años para la pensión de jubilación. Dos de estos deben de estar comprendidos en los 15 años anteriores a la solicitud.

para la pensión de jubilación. Dos de estos deben de estar comprendidos en los 15 años anteriores a la solicitud. Cotizar al menos 6 años para tener derecho a la prestación por desempleo. Desde el 2022, las empleadas del hogar pueden cobrar el paro. En el caso de los autónomos, desde el 2019, cotizan por el cese de actividad.

Ambos colectivos de trabajadores solo podrían cobrar la ayuda para mayores de 52 años si han cotizado seis para la prestación por desempleo como trabajadores por cuenta ajena.

Estos son los otros requisitos para poder cobrar la ayuda

La ayuda de 480 euros para mayores de 52 años se podra cobrar también cuando las empleadas del hogar y autónomos demuestren su solicitud al SEPE. El resto de condiciones para poder hacerlo son las siguientes: