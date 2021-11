Era una de las grandes reivindicaciones de los usuarios de Whatsapp y no es para menos. Está en fase de pruebas y llegará próximamente, pero todavía habrá que esperar para que lo podamos usar de forma extendida, pero será, sin duda, uno de los grandes avances de la aplicación de mensajería, que cada vez más está innovando y agregando nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

Cuántas veces has recibido un audio de Whatsapp en un momento en el que casualmente no puedes escucharlo y acabas pidiendo a tu interlocutor que escriba. O lo que es incluso más habitual, cuántas veces te ha dado una pereza inmensa escuchar un audio kilométrico, incluso de minutos. También sucede mucho al revés, que no quieres escribir porque lleva mucho rato, pero tampoco enviar un audio.

De momento, como ya te he hemos comentado, está en fase de pruebas, pero parece que los resultados son satisfactorios. Se trata de la transcripción de los mensajes de voz. Es decir, pasar tu voz a texto escrito, una funcionalidad que revolucionará la forma de enviar los audios.

Solo en iOS

Hasta ahora se podía hacer, pero echando mano de aplicaciones externas. Una vez se lance la actualización ya no, porque será a través de Whatsapp, tal y como explicó el portal WABetaInfo.

Ahora bien, lamento decirte que si tienes un teléfono Android, de momento, esta novedad no es para ti, porque solo se está probando en iOS. No pasarán por los servidores de Facebook (propietaria de Whatsapp), pero contribuirán a mejorar la tecnología de reconocimiento de voz de la compañía de Apple.

Lo único que te pedirá Whatsapp es que aceptes el permiso, ya que "los datos de conversación de esta app se enviarán a Apple para su procesamiento".

Dentro de la aplicación habrá una sección dedicada exclusivamente a las transcripciones, que se quedarán ahí registradas y que se podrán volver a enviar cuando quieras, por lo que puedes aprovechar y grabar mensajes recurrentes para echar mano en caso de momento de apuro.

Aunque sí que aterrizará en iOS, no se sabe nada de cuándo lo hará en Android y, según dicho portal, no hay información sobre si llegará al otro gran sistema operativo de los smartphones.