Nos resistimos muchas veces a tirar algunos utensilios que usamos en la cocina. Las bayetas son quizá uno de los ejemplos más claros, que las alargamos en el tiempo demasiado y acaban perdiendo su poder limpiador, aunque también sucede con otras cosas que tenemos por casa.

En el caso de la cocina, uno de los elementos más delicados es una sartén. No porque se vaya a romper con facilidad, que no es el caso porque por sus materiales son bien resistentes, pero sí porque llegará un día en el que ya no darán todo de sí y que se desgastan. Ley de vida.

Cocinar en una sartén que no esté en buen estado puede ser hasta peligroso para la salud y eso por no hablar de los problemas de adherencia o de elementos que se pueden soltar. Sabemos que cuesta desprenderse de ellas, pero llega un punto en el que no queda más remedio.

Una sartén deteriorada puede hacer que los alimentos cambien su olor o incluso su sabor. Además, se pueden generar o no eliminar patógenos que acaben en los alimentos que luego consumimos y que pueden dar lugar a infecciones, bacterias o intoxicaciones.

Las señales más claras