Whatsapp sigue trabajando de forma muy dura para mejorar la aplicación de mensajería y la experiencia del usuario, para que no sea simplemente una plataforma de envío de texto, audio, fotos o vídeos, sino mucho más.

Aunque el último cambio que ha introducido la app propiedad de Facebook (o Meta) no es una revolución en sí misma, sí que supone un motivo más para pasar más tiempo en la aplicación. Y de hecho, muchos de los usuarios quizá se decepcionen, porque de momento solo ha llegado para Whatsapp Web, la versión para ordenador, y no para móviles, que es lo más usado. De todos modos, eso no quiere decir que, en un futuro más bien próximo, no llegue esa nueva función a los smartphones.

El cambio tiene que ver con los stickers. Desde que llegaron supusieron toda una revolución por la cantidad de opciones, tanto personalizadas como externas, que permitía. Es una manera muy divertida de mantener conversaciones o de reaccionar a los mensajes de una persona o un grupo.

¿Cómo se hacen?

Ahora bien, siempre que se querían hacer unos había que recurrir a aplicaciones externas, porque Whatsapp permitía guardarlos en una biblioteca, pero no realizarlos a través de nuestras fotografías guardadas en el móvil o en el ordenador.

Esto cambia desde ya mismo, porque por fin se pueden crear los stickers desde Whatsapp, pero de momento solo desde la versión web. Eso sí, si no te ha salido por defecto debes actualizar (cuando abras Whatsapp Web te saldrá en el escritorio arriba a la izquierda un mensaje bien resaltado, solo hay que pinchar en el enlace y ya está) y, si no es suficiente, desvincular el dispositivo y volver a vincularlo con el correspondiente código QR. Así de simple.

Y para crearlos, valga la expresión, es difícil que sea más fácil. Solo debes ir a la parte en la que están los stickers en Whatsapp Web y en el primer recuadro te saldrá la opción de "Crear" con un símbolo de +. Simplemente hay que seleccionar una imagen de nuestro equipo y se abrirá un pequeño editor con unas tijeras para recortar la foto y opciones para añadir emojis, otros stickers, texto o pintar encima. Guarda, envía y listo. Sencillísimo.