Estamos acostumbrados a los productos de limpieza clásicos, los que siempre hemos encontrado en el supermercado, pero también a los trucos caseros y los remedios que toda la vida han funcionado. Son aquellos que suelen incluir vinagre, limón, sal, bicarbonato o agua, en diferentes combinaciones. Dependiendo del uso, no hace falta usar todos.

Pero hay otro tipo de trucos que son muy sencillos y que se emplean artículos que son inverosímiles, productos que no te imaginas que se pudieran usar para la limpieza y que se muestran como realmente efectivos.

Por ejemplo, te hablamos de cómo puedes limpiar el inodoro con un refresco que muchísima gente tiene en casa porque es muy común y que sirve para limpiar sin esfuerzo y desinfectar; y también te contamos cómo puedes nutrir y abrillantar con aceite de oliva los muebles de madera.

Y ahora hay otro producto, este menos común eso sí pero que se puede encontrar con suma facilidad en cualquier supermercado, que sirve para abrillantar algunas superficies.

El truco

Una joven fanática de la limpieza llamada Manjeet, utiliza su cuenta de TikTok (@mrsjohalshome) para dar consejos domésticos, tareas del hogar y trucos. Y ha publicado un vídeo con la clave definitiva para mantener las superficies del hogar brillantes y libres de polvo, y todo lo que se necesita es aceite para bebés.

En el vídeo se le ve cómo frota la puerta de la nevera con ese producto, quedándose muy brillante. Además, también lo emplea para algunas superficies de acero inoxidable e incluso acristaladas. Y el final quizá es lo más sorprendente ya que aplica un poco sobre su abrigo de plumas, para que brille más.

Eso sí, para que no se quede demasiado aceitoso todo, la usuaria recomienda pasar un paño para secar y retirar los excesos, aunque en el caso de los muebles, si no hay demasiado aceite, puedes omitir este paso para ayudar a que el polvo no se pose y, el que caiga, sea más fácil de quitar.