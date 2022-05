Para la limpieza casera hay muchos ases. Los más conocidos son el vinagre, el limón y el bicarbonato de sodio, que juntos hacen el trío maravilla de los trucos. Pero no copan la lista entera, ya que hay más que se pueden emplear para multitud de aspectos del hogar.

Uno de ellos es la patata, que tiene usos sorprendentes como por ejemplo despegar el queso de un rallador o dejar los cristales limpios e impolutos y todo ello de forma ecológica.

Y hay otro de esos productos (en este caso no alimentario) que se puede emplear para varios aspectos dentro de las tareas de casa, que todos tenemos sin duda y que tiene un extraordinario poder para limpiar las suelas de las zapatillas.

El truco definitivo

Las zapatillas y casi cualquier tipo de calzado tiene la suela que pisa el suelo, como es lógico, pero la estructura y el diseño hace que suba por los laterales. Meterlas a la lavadora puede ser una opción, pero si de verdad quieres cuidarlas y que no se estropeen deberías lavarlas a mano.

Y en esa parte del calzado, que es como de goma, es un imán para las manchas negras, que hacen ver que las zapatillas están muy sucias. Y lo peor de todo es que, aunque lo metas en la lavadora, no se irá toda la suciedad.

Sin embargo, la pasta de dientes sí que tiene el poder de quitar esas manchas y la tenemos todos los casa. No tienes más que echar pasta de dientes en esa zona y frotar con fuerza pero sin excederse con un cepillo de dientes viejo que no uses o un cepillo de limpieza que no sea demasiado duro para no dañar la zapatilla.

Verás cómo poco a poco va saliendo la suciedad y las manchas negras desaparecen. Y ya si tu zapatillas son blancas y quieres terminar la faena limpiándolas enteras, mezcla un cuarto de taza de bicarbonato con otras dos de vinagre. Notarás que se crea una reacción que originará bastante espuma, pero cuando se haya mitigado echa la mezcla y frota con un cepillo, que puede ser cualquiera, incluso uno de dientes que no vuelvas a usar para la boca. Déjalo reposar unos minutos para que ambos componentes hagan su trabajo y ablanden las manchas.