Es habitual que Lidl cause furor con algunos de sus productos y promociones. Desde que llegó a España en 1994, sus tiendas no han hecho más que expandirse por todo el país hasta llegar a los 600 establecimientos. Aunque no puede competir todavía con Mercadona, la cadena de supermercados alemana se ha colocado en el segundo escalón de los preferidos por los clientes.