Perder peso es uno de los propósitos de gran parte de la población española. Algunos porque realmente lo necesitan para mejorar su estado de salud, y otros porque quieren cambiar su imagen física por los motivos que cada uno considera.

Aunque parece que perder peso puede exigir grandes sacrificios, lo cierto es que con unos consejos y unos hábitos se puede conseguir una reducción de kilos importante. Esto dependerá de la persona y de su capacidad para llevar a cabo ciertas rutinas.

Sin embargo, no se debe descartar en absoluto la ayuda de los profesionales. De hecho, es lo más recomendable para que estos puedan ayudarte a conseguir los resultados deseados, ya que los milagros no existen. Para empezar, será necesario llevar un estilo de vida saludable y practicar ejercicio físico. Una fórmula típica pero infalible, aunque con unos pequeños cambios que pueden adoptarse desde primera hora de la mañana.

Las cuatro prácticas saludables para perder peso

Tomar un desayuno rico en proteínas puede ayudar a perder peso. Esto consigue reducir el apetito, por lo que las personas ya no tienen la necesidad de darse un capricho o comerse algo en momentos en los que no es necesario. Y es que lo que se come en el desayuno puede marcar el devenir alimenticio durante el resto del día. Algununas recomendaciones pueden ser el yogur griego, el requesón o las nueces. Estos alimentos los pueden combinar y comprobar los resultados.

Tomar el sol es otra gran alternativa, sobre todo por las mañanas. Los rayos de sol son un aporte de vitamina D, que ayuda a adelgazar y prevenir el aumento de peso. Por ello será necesario subir las persianas para que entre la luz o sentarse al aire libre durante 10 o 15 minutos.

Beber agua es indispensable, pero hacerlo de la manera correcta también ayuda a adelgazar. Esta aumenta el gasto de energia y reduce el apetito, lo que reduce la ingesta de otros alimentos que pueden engordar.

Y, por último, el condicionante indispensable: el ejercicio físico. Realizar algún tipo de actividad física a primera hora de la mañana ayuda a impulsar la pérdida de peso. Consigue mantener estables los niveles de azúcar.

Con estas recomendaciones, parece sencillo organizarse una rutina en la que desayunar de la forma adecuada, salir a hacer ejercicio bajo los primeros rayos de sol e hidratarse con suficiente agua.