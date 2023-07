La sección de las patatas fritas siempre es una de las más concurridas en los supermercados. Suele tener prácticamente un pasillo entero para hacer hueco a la gran cantidad de marcas y tipos que pueden encontrarse.

Y es que, las patatas fritas son uno de los grandes placeres de la vida para muchas personas. Pueden consumirse como aperitivo antes de una comida, para celebrar un cumpleaños o por la noche mientras vemos una película. Cada vez que nos reunimos con familiares y amigos, las patatas fritas están presentes en la mesa.

Hay tanta variedad en el supermercado que en muchas ocasiones nos preguntamos cuáles son las mejores. Sin embargo, en muchas ocasiones acabamos comprando las mismas que más nos gustan y no nos atrevemos a probar nuevas que puedan satisfacernos todavía más.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha salido al rescate de este problema y ha publicado una lista con las mejores patatas fritas que se pueden encontrar en los supermercados. El gusto de cada uno es personal, pero puede que aquí encuentres nuevos modelos que te hagan cambiar de opinión.

Patatas fritas El Gallo

Las patatas fritas elegidas por la OCU son las de El Gallo. Esta empresa lleva más de 80 años produciendo sus propias patatas fritas, por lo que han conseguido el mejor sabor para los expertos.

Esta empresa de Cáceres no siempre exporta sus productos a otras ciudades. Normalmente, sus patatas fritas se comercializan en la provincia, por lo que si encuentras una bolsa en un supermercado de tu ciudad, no dudes en comprarla y probar su delicioso sabor. Las patatas de El Gallo se caracterizan por ser más aceitosas de lo normal, tienen un corte grueso y el mordisco es muy crujiente.

Patatas fritas Espinaler

La siguiente marca elegida por la OCU es Espinaler. Quizás no la hayas escuchado demasiadas veces, pero llevan fabricándolas desde 1896. Más de un siglo llevando la felicidad a los hogares de sus consumidores.

Es una empresa catalana y que utiliza materia prima soriana, con aceite de oliva y sal. También son muy crujientes y tienen un corte generoso. Si las mojas en salsa, podrás disfrutar de todo su potencial.

Patatas fritas Perdi

Estas patatas son una delicia. Son crujientes, sabrosas y tienen un punto de sal ideal. La OCU les ha reservado un sitio en el olimpo a estas patatas fritas de Huelva. Están mezcladas en aceite de oliva y de girasol y guardan un secreto: no están envasadas con un 80% de aire, sino que están mucho más apretadas.

¿Por qué nos gustan las patatas fritas?

Resulta complicado encontrar a alguien al que no le gusten las patatas fritas. Después están los que, aun enamorados de este producto, no pueden tomarlo puesto que no son del todo buenas para la salud. A lo largo del tiempo, ha habido muchas teorías sobre por qué la gente ama las patatas fritas. Entre los argumentos más destacados, se encuentra el hecho de que es crujiente y eso nos da cierta sensación de placer.