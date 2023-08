Las freidoras de aire ya llevan unos años entre nosotros, pero ahora están viviendo su boom definitivo por la cantidad de marcas y opciones en cuanto a potencia, capacidad y precio que hay en el mercado. Sus múltiples funciones o la facilidad para usarse, la convierten en el electrodoméstico más eficaz de tu cocina.

La aparición de este aparato se remonta a mediados de la década de los 2000, pero se ha popularizado recientemente gracias a las recetas con pocas grasas y aceites que hacen que podamos cocinar de una manera más rápida y comer más saludable. Antes era común que estos electrodomésticos costarán entre dos y tres cifras y ahora por 50 euros hay alternativas muy válidas y que cumplen con su función a la perfección.

Todo esto contribuye a que cada vez sean más personas las que hagan uso de este aparato en su día a día. Su lista infinita de recetas también es un punto positivo a la hora de decantarse por la compra de un electrodoméstico como este. No obstante, todavía hay alimentos que no sabías que podías cocinar con la freidora de aire y que pueden ser un gran descubrimiento.

Los alimentos que también puedes cocinar en la 'airfryer'

Las pechugas de pollo son un alimento que se cocina muy bien en las freidoras de aire. Al utilizar poco aceite para hacer este alimento en la freidora de aire, consigues una comida sana y rápida para mantenerte con tu dieta y para cuando tienes prisa. Hortalizas como las zanahorias o los calabacines o incluso tubérculos como los boniatos son verduras frescas que tienen un mejor sabor una vez hechas en la freidora de aire. Quedarán con un sabor más crujiente y si les añades diferentes especias, quedarán con un toque personas muy variado y gustoso.

Los huevos son una fuente de proteína y muchas veces los utilizamos para una ensalada o para el desayuno. Pero a menudo, nos da mucha pereza cocinarlos y perder tiempo en hervirlos, con la freidora de aire podrás conseguir un huevo duro en muy poco tiempo y de la misma manera como si estuviera cocido en una olla.

Las castañas asadas son otra de la opción de 'snack' que todavía no conocías y que puedes hacer en tu 'airfryer'. En tan solo quince minutos podrás disfrutar de unos frutos secos que te recordarán a la época de otoño e invierno. Otra de las proteínas que no puede faltar en nuestra dieta es el pescado, concretamente el salmón o pescados azules. Un plato sano, rápido y sabroso que no te llevará más de media hora cocinando en tu freidora de aire.

Las patatas fritas en la freidora de aire puede que sea la manera más natural de comer este alimento, ya que friéndolas tienen muchas grasas y calorías. Con este electrodoméstico quedan igual de buenas, más crujientes, y sobre todo más saludables.

La tortilla de patatas es uno de los platos más típicos de España y fácil de cocinar gracias a la 'airfryer'. Si compras una tortilla ya preparada del supermercado y simplemente la calientas, tendrás una comida rápida y rica. Por último, para cuando nos apetezca darnos un capricho, la freidora de aire también puede hacer uno de los típicos dulces españoles, los churros.