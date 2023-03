Victoria Federica, nieta del rey emérito, estuvo apunto de participar en un concurso de famosos de Atresmedia. Al parecer ella estaba encantada de participar y el acuerdo estaba prácticamente cerrado pero finalmente, por sorpresa, no se pudo producir el fichaje que habría supuesto su salto a la televisión.

¿En qué programa podría haber participado Victoria Federica? Tratándose de un concurso donde participan famosos, podría tratarse de El desafío, Tu cara me suena o Mask Singer, quedando descartado Pasapalabra. En El desafío, de hecho, han participado varias influencers como Laura Escanes, Ana Guerra y en la próxima edición lo hará Mar Flores

La nueva pareja de Rafa Castaño

Una de las noticias que más ha dado que hablar este miércoles es la portada de ‘Lecturas’, que desvela la pareja sentimental del ganador de Pasapalabra, el ahora millonario Rafa Castaño. Castaño ha iniciado una relación con Beatriz Solano, periodista de Antena 3 con la que coincidió en el programa y que según sus compañeros de trabajo, es muy discreta con su vida privada. La sorpresa entre sus compañeros de trabajo ha sido mayúscula.

La revista cuenta cómo ambos se enamoraron en el plató del programa y aunque hace poco que se conocieron, ya viven juntos. Castaño se ha convertido en un pequeño fenómeno de masas desde que batiera el récord del programa con un bote de 2,2 millones de euros. Solano es un rostro bastante conocido por su participación en los informativos del fin de semana de Antena 3 junto a Matías Prats y Mónica Carrillo. No es el primer enamoramiento que se vive en Pasapalabra, donde también se conocieron Christian Gálvez y Almudena Cid. Solano, por cierto, ayudó a ganar el concurso a Castaño cantando ‘Love is in the air’.

Pablo Urdangarín y el amor

Si la semana pasada la revista ‘Semana’ publicaba unas fotos de Pablo Urdangarín besando a una chica en una tienda de Zara, esta semana la revista Hola presenta en sus páginas a otra chica, de nombre Johanna, la supuesta novia oficial del hijo de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Ella es jugadora de voleibol, de buena familia, se conocieron en el Liceo Francés y él suele acudir a ver sus partidos. Pablo tiene 22 años y es un chico “muy sociable”, también con las chicas. Respecto a los rumores de embarazo de Ainhoa Armentia que alguien de su entorno más cercano estuvo intentando filtrar a la prensa hace unos días, la revista Hola se encarga de zanjarlos esta semana en una información donde se explica que el ex duque de Palma vive con su madre, recibe ayuda económica familiar y no está vinculado a ningún acuerdo de confidencialidad.

De Mario Casas a Isabel Pantoja

Más noticias del corazón: la nueva pareja de Ana Millán es un empresario divorciado que se llama Jesús Gestal que pertenece a una de las familias que fundaron la firma Caramelo. Mario Casas se ha dado otra oportunidad con su ex, Déborah François, modelo y actriz belga a la que conoció en un rodaje; juntos protagonizan la portada de ‘Diez minutos’. La revista Hola! le dedica un amplio reportaje a Isabel Pantoja tras cuatro años de silencio. Este fin de semana la cantante va a participar en el Baile de la Rosa de Mónica igual que años atrás lo hicieron Alaska y Mario. En la entrevista, la tonadillera confiesa que se siente muy identificada con Carolina de Mónaco, que también enviudó a una edad demasiado temprana y tuvo que afrontar la crianza de sus hijos sin un padre. Pantoja no piensa en retirarse y confiesa que está de duelo tras perder a su madre y a su hermano en poco tiempo.

La madre de Shakira, con un trombo

La actualidad tampoco se olvida de Shakira. En esta ocasión ha sido noticia su madre, Nidia Ripoll, que este fin de semana tuvo que ser hospitalizada en Barcelona tras sufrir un trombo en la pierna que llegó al pulmón. Ya está solucionado, Ripoll está en casa recuperándose. Respecto a la mudanza definitiva a Miami, sigue sin haber una fecha concreta. Todavía no se sabe cómo serán las vacaciones de Semana Santa para los hijos de Shakira y Gerard Piqué.

El adiós a Laura Valenzuela

La hija de Valenzuela mantiene una estupenda relación con el padre de su hijo pese a la dura ruptura que ambos atravesaron por culpa de las infidelidades del jinete. Al tanatorio se acercaron amigos de Valenzuela y compañeros de profesión como Terelu, Ramón García o Norma Duval.