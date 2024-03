El mensaje de Laura Matamoros a Makoke desde Supervivientes

Laura Matamoros ya se ha tirado del helicóptero para empezar su aventura en Supervivientes. Sin embargo, la polémica ha llegado al plató de Telecinco a la hora de escuchar la dedicatoria del salto de la influencer. "Se lo voy a dedicar obviamente a mis hijos", dijo, en referencia a sus dos niños. Hasta ahí todo forma parte de lo esperado.

Sin embargo, Matamoros cogió carrerilla y extendió su dedicatoria a otra persona que estaba en plató y que nadie, ni siquiera la aludida en cuestión, esperaba: "Se lo dedico también a una persona que está en plato y que se muere de envidia por hacer este salto. ¡Makoke a la calle!", dijo justo antes de lanzarse al vacío.

Las cámaras se fueron directas a la colaboradora, que estaba visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. Ella lo justificaba así: "Me estaba emocionando porque estaba empatizando con ella al verla llorar por sus hijos". Lo que menos esperaba Makoke era el recadito final.

Ante este zasca en toda regla, Makoke se sinceraba: "No lo esperaba y no lo entiendo, qué pena que se tenga que acordar de mí en un momento así", dijo, llorando, mientras Sandra Barneda la consolaba: "Esto te ha hecho daño, no te lo esperabas". Y no, no lo esperaba. Sobre todo, después de que "últimamente nos cruzábamos por los pasillos y teníamos conversaciones en maquillaje, pero da igual".

Guerra abierta

Guerra abierta en el clan Matamoros. Tras una temporada de calma tensa, ahora, las espadas parecen volver a estar en alto. Todo a raíz de las duras declaraciones de Carlo Costanzia, primo de Laura Matamoros e hijo de Mar Flores. En una entrevista concedida a De viernes, el joven aseguraba no haber tenido una infancia feliz y haber coqueteado a temprana edad con ciertas sustancias por culpa de su ambiente familiar.

Laura Matamoros se pronuncia en 'Vamos a ver' sobre las declaraciones que realizó Makoke en el programa 'Fiesta' donde detalla la supuesta reacción del padre de Carlo Costanzia. La colaboradora del programa decide dirigirse a la madre de su hermana y le envía públicamente un públicamente.

La influencer comienza explicando los detalles por los que su primo se ha metido en problemas legales: "Lo he hablado con él, parte de culpa de todo esto es suya, pero también es verdad que todos hemos podido sentirnos manipulados y engañados por personas ajenas y extrañas a ti, sobre todo cuando hablamos de cantidades de dinero tan grandes". Tras esto, la influencer añade: "Yo he sido consciente de todo. Toda mi familia y yo hemos estado apoyando a Carlos 100%".

Sin embargo, Joaquín Prat abrió un tema nuevo en este conflicto familiar: "El caso es que el sábado el padre de tu primo hace unas declaraciones y lo hace a través de Makoke". Al escuchar el nombre de la expareja de Kiko Matamoros, su hija no puede morderse la lengua: "Carlos padre lo hace a través de la madre de mi hermana, yo hasta el día de hoy he intentado tener una relación cordial por lo que toca, por ser la madre de mi hermana, pero nada más". Tras esto, Laura manda un mensaje a Makoke: "Es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo".

"Calentar la silla está muy bien"

Laura Matamoros continúa diciendo sobre Makoke: "No sé si la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver y era Carlos Costanzia padre u otra persona... han pasado muchas personas antes que Javier, para tenerle como amante a Carlo". Además, continúa diciendo: "Habría que remover mucha hemeroteca sobre este tema, que no creo que sea el tema y nadie quiere de todo esto porque no tiene sentido ninguno. Ninguno".

"Calentar la silla está muy bien, estar ahí es fenomenal para seguir aportando informaciones que son banales totalmente y que no tienen sentido", sentencia Laura Matamoros sobre Makoke. Después de esto, la influencer señala a la colaboradora de 'Fiesta': "Si es Carlo padre el que elige a la madre de mi hermana como representante para hablar, creo que está muy mal elegido". Joaquín Prat, al escuchar esto último, apunta: "Está hecho con muy mala leche".