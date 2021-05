Las plazas de los barrios de Zaragoza se han vuelto envidiosas. Quieren que las máquinas surquen sus baldosas y las dejen como nuevas, relucientes, como ha sucedido con Santa Engracia, Los Sitios –que luce un verde primavera envidiable– y como pasará en Salamero. Estas plazuelas, las recelosas, conviven entre aceras levantadas, raíces traviesas que salen a la luz, alcorques vacíos o árboles cheposos e inclinados, y parterres con más calvas de las deseadas. No sucede en todas, claro está, y que luzcan peor también depende de los vecinos porque esos surcos marrones entre el césped son el resultado de sus «atajos».

Las actuaciones impulsadas por el equipo de Gobierno de PP-Cs han despertado ciertos recelos en los distritos, que miran de reojo las obras que se han iniciado y las que tiene previsto llevar a cabo en los próximos meses. «¿Por qué plantear una supermanzana en la plaza San Francisco en lugar de adecuar la de Reina Sofía?», se preguntan en la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), que admiten que pocas necesitan reformas integrales, pero si apaños.

Desde el equipo de Gobierno de Zaragoza aseguran que se está actuando en todos los barrios y que hay proyectos previstos y presupuestados en prácticamente todos los distritos de la ciudad, sin que ello afecte a sus planes en el centro, donde hacía años que tampoco se actuaba para mejorar y embellecer sus rincones más turísticos.

A los representantes vecinales no les sirve el argumento de que el centro de la capital es el escaparate de la ciudad. El lugar elegido por los turistas y que aparece en los folletos de viajes. «Es una afirmación peligrosa y elitista», asegura el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, que critica que la explanada de la Estación del Norte ha pasado de ser objetivo de proyectos grandilocuentes a estar en el destierro, en el cajón de los olvidos.

Una enorme plaza con muchas oportunidades que pasó a ser la de las ocurrencias. El plan director de la Estación del Norte incluyó la instalación de una enorme cubierta para alojar todo tipo de eventos, además de las tiendas, al estilo del londinense Covent Garden. Nada de aquello se hizo y sigue siendo una especie de solárium de barrio y público.

Desde la FABZ urgen una actuación en la plaza Reina Sofía, en San José. El césped necesita de una renovación integral y los bancos de una limpieza profunda, convertidos en un estercolero de las palomas que habitan en los frondosos árboles.

Los vecinos de la plaza Jesús, de los años 90, reclaman una reforma que la convierta en accesible, que se abra por todos sus extremos y sea útil para ser utilizada y convertirse en el emblema del barrio. En Oliver no tienen problemas de calvas en su césped porque no tienen zonas ajardinadas. Todo es tierra y polvo y hay raíces que han atravesado las baldosas que provocan que ya no sea accesible.

Desde la FABZ ponen sobre la mesa otra queja: que el 60% del espacio de las plazas pueda ser utilizado por los bares, como permite la nueva ordenanza de veladores y terrazas. Según Arnal, este porcentaje es excesivo y resta zona de juego y ocio, sobre todo para los más pequeños. Reclaman que se dote de parques infantiles a todas las plazas, que se instalen más bancos para convertirlas en zonas de convivencia y no solo de paso.