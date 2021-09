Puede que las personas que no tengan mascota no hayan caído en la cuenta de lo que limita, en el día a día, vivir con un perro (a pesar del resto de múltiples ventajas). ¿Que te quieres ir de escapada de fin de semana? Muchos hoteles no admiten animales. ¿Que quieres aprovechar el paseo con tu amigo peludo para hacer unas compras? Muchas tiendas no dejan entrar a los chuchos. Pero este drama se acabó o, por lo menos, es lo que está intentando Silvia Porras, una zaragozana que ha montado una empresa social que busca dar más facilidades a los dueños de los mejores amigos del ser humano.

La iniciativa se llama Tu Perro es bienvenido y surgió en 2019 a raíz de un plan de emprendimiento de la Universidad de Zaragoza dirigido a los trabajadores de esta institución. Porras consiguió entonces el premio a la Mujer Emprendedora y puso en marcha este proyecto, aunque no fue hasta el pasado marzo cuando comenzó a rodar de verdad, ya que la pandemia ralentizó los plazos previstos.

¿Y en qué consiste Tu perro es bienvenido? Pues es muchas cosas, pero una de las patas que más éxito está teniendo entre los amantes de las mascotas son los paseos conjuntos. No se trata de ir al parque de siempre y ver a las mismas personas de siempre, sino juntarse, conocer lugares y rincones de Zaragoza y provincia acompañados por los canes y demostrar que el ocio y las escapadas no están reñidas con el hecho de tener una mascota.

Desde entonces, han estado visitando en grupo lugares emblemáticos de Zaragoza, Belchite dos veces (la primera visita se llenó y tuvieron que repetir para dar cabida a todo el mundo), en el galacho de Juslibol, y en Anento, uno de los pueblos más bonitos de España. La próxima excursión será a Alfamén, para contemplar, acompañados por sus perros, los murales de arte urbano que decoran las calles de este municipio. Tendrá lugar el próximo 19 de septiembre y la visita tendrá una duración aproximada de dos horas. Para apuntarse hay que enviar un mail a info@tuperroesbienvenido.com.

«Al principio yo no había contemplado la opción de las salidas –cuenta Porras–, pero la gente empezó a pedírmelo y en el programa de emprendimiento en el que surgió la empresa nos dicen siempre que es muy importante escuchar a nuestros usuarios. Así que empezamos y salió súper bien. Hay gente que viene con miedo por si su perro es muy ladrador o por si son poco sociables pero hasta los guías se quedan sorprendidos de lo bien que se portan los animales. Como mucho hay intentos de emparejamientos perrunos», ríe la fundadora de esta iniciativa.

Como empresa, Porras cobra 10 euros por estos paseos, pero su intención no es ganar dinero. «Somos una empresa social. El dinero va para pagar a los guías de las excursiones y lo que gano lo reinvierto en el proyecto», explica la fundadora.

"Con ganas de repetir"

Rocío San Pío y su perrita Tula han participado ya en varias de estas salidas y, en su opinión (la de la humana), la experiencia ha sido muy gratificante. «Lo primero que sentí es curiosidad por ver cómo se comportaban los animales, pero está todo muy bien organizado. Y si hay algún perro más miedoso todos nos volcamos para tratar de tranquilizarles. El objetivo es demostrar que se puede hacer vida normal con tu mascota porque, de momento, ahora mismo si quieres hacer una escapada solo te puedes ir al Pirinieo. Es siempre lo mismo. Lugares con mucho espacio abierto y casas rurales donde admitan mascotas. Pero en Zaragoza nada de bares ni visitas culturales y es desagradable», lamenta San Pío, que espera que con esta iniciativa cambie algo el asunto.

Pero no solo los amantes de los perros disfrutan con estas excursiones. Los propios guías de las mismas, más acostumbrados a las palabras que a los ladridos, también admiten haberse sorprendido por el buen comportamiento de los canes. «Les vi por la televisión y justo me llamó Silvia y estuve encantado de participar. Quedé encantado y estoy con ganas de repetir», asegura el guía de la salida en Anento, Agustín, miembro de la asociación GuiaTe.

Pero no todo son excursiones en Tu perro es bienvenido. Porras también está tejiendo una red de comercios amigos de los perros en los que las mascotas son bienvenidas. En Zaragoza son ya 150. «Queremos que dar una vuelta con tu perro no sea un impedimento para poder comprar algo en las tiendas de tu barrio. Al final, lo que buscamos es ayudar a los dueños. Y creo que tenemos mucho recorrido porque cada vez hay más gente con animales y cada vez son mejor considerados», zanja la promotora del proyecto.