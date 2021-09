Un día antes de que comenzara la huelga del tranvía, es decir, este martes, los representantes de los trabajadores del servicio, junto con los del autobús, que también tienen paros convocados, se han manifestado por el centro de Zaragoza para hacer públicas sus reivindicaciones. «Afrontamos esta jornada con optimismo. La plantilla está unida y convencida de nuestras demandas y nuestras reivindicaciones», aseguraba Julián Aramendía, miembro del comité de la empresa que opera los Urbos 3.

La manifestación, convocada a las 19.00 horas, ha recorrido el paseo Independencia desde plaza Aragón hasta plaza España. Con hasta cuatro pancartas, ambas plantillas unidas unieron sus luchas que, a partir de este miércoles, se convertirán en paros.

Sobre la última oferta de la empresa, Aramendía explicaba que será el viernes cuando la asamblea de los trabajadores la valore, «aunque la sensación de la plantilla es que no cumple con nuestras peticiones». Parece pues que será complicado que la huelga no se extienda más allá de la semana que viene, cuando la operadora y los trabajadores se reunirán de nuevo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Con respecto a los trabajadores del autobús, que realizan paros parciales los jueves y los sábados, Javier Anadón, del comité de empresa, no dudó en afirmar en que recrudecerán sus protestas si la empresa no cede o si el ayuntamiento no media. «Cuando no estaban en el Gobierno PP y Cs le pedían a ZeC que intermediara en la anterior huelga y ahora ellos dicen que no pueden hacer nada».

Sobre si teme que la ciudadanía, que se verá afectada por los paros, se les vuelva en contra, Anadón dijo que «la gente lo que nos dice es que no sabe cómo el ayuntamiento no puede hacer nada para parar el conflicto».