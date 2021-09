Los responsables del denominado Centro Social Comunitario (CSC) Luis Buñuel de Zaragoza han anunciado este lunes que van a dirigirse al Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimara la semana pasada otro recurso de apelación que defendía la legitimidad de esta agrupación para utilizar estas instalaciones, situadas en la plaza Santo Domingo, justo en frente del Teatro del Mercado.

Será esta misma semana, según los tiempos marcados por el TSJA, cuando deban presentar el nuevo recurso ante el Alto Tribunal aunque los responsables del CSC Luis Buñuel no han aclarado en qué sentido ni cómo van a tratar de defender su postura contra las decisiones de la Justicia aragonesa, que considera que el convenio que firmó ZeC con esta agrupación no se ajusta a la legalidad.

«Lo que queremos reivindicar con el recurso es todo lo que se hace en este centro. No sabemos que va a salir ni que va a pasar pero queremos dejar claro que lo que aquí sucede es legítimo», ha explicado Carlota Aranda, una de las portavoces del Luis Buñuel.

Más allá del recurso, lo que han reclamado los responsables de este centro es «diálogo con el consistorio», ya que llevan meses pidiendo que se reúna la mesa de seguimiento pero no han obtenido respuesta. «Queremos enseñarles lo que hacemos y saber qué pasa a día de hoy. La sentencia va contra la forma administrativa que nos permite usar el edificio pero no contra las actividades, por lo que buscamos arreglar la situación y que nos planteen alternativas», ha explicado Aranda.

Asimismo, los responsables del Luis Buñuel aseguraron que van a seguir trabajando con normalidad y manteniendo su calendario de actividades (que suma más de 45 a la semana) hasta que se lo permitan o se conozca la posición del Supremo sobre el recurso que han presentado.

Sin embargo, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, parece que no está muy dispuesto a dialogar según se deduce de las declaraciones que ha hecho también este lunes. «Aquí se va a respetar la ley y a quien eso no le guste tiene un problema», ha advertido el regidor ante la postura defendida desde el CSC Luis Buñuel de no abandonar el espacio.

"Una organización horizontal"

Así, el popular ha considerado «grave» que haya una sentencia judicial y que haya gente que no la quiera cumplir y ha aseverado que el Luis Buñuel se convertirá en un centro cívico público para todos los vecinos del Casco Histórico y «no solamente para los que eran amigos del anterior equipo de gobierno». «ZeC ya no gobierna en Zaragoza», ha zanjado, refiriéndose a las relaciones entre el anterior alcalde, Pedro Santisteve, y los fundadores del centro social comunitario.

Desde el centro, por el contrario, trataron ayer de alejarse de cualquier partido y aseguraron que en el Luis Buñuel «no importan ni los colores ni las banderas», ha exclamado Antonio Abad, que ha asegurado que la fundación de esta agrupación nada tiene que ver con la política, sino que parte de la sociedad civil. «Somos una organización horizontal y todo lo decidimos por consenso en asamblea. Y las reuniones están abiertas a todo el mundo», ha dicho.

Asimismo, Abad ha reivindicado el papel del CSC Luis Buñuel en el barrio de San Pablo y ha afirmado que el consistorio solo paga «la luz, el agua y a veces la calefacción» del edificio, mientras que ellos ofrecen multitud de actividades sin coste para los vecinos y según lo que demanden. Asimismo, ha recordado la iniciativa Olla Solidaria, que da de comer a 250 personas cada semana. El viernes han convocado una manifestación a las 20.00 horas a las puertas del centro para defender su gestión.