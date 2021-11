El Ayuntamiento de Zaragoza tiene actualmente alrededor de 5.700 reclamaciones pendiente de resolver por el cobro indebido de la plusvalía. Con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el cálculo del impuesto y el posterior real decreto ley del Gobierno de España, el consistorio no podrá cobrar las liquidaciones recurridas antes desde 2017 y, en el caso de que ya lo haya hecho, tendrá que devolver el importe. Una situación que originará un “agujero” económico importante en las arcas municipales, que se verá agravado con la reducción de ingresos que ya prevén desde el área de Hacienda de cara a 2022. Con la nueva fórmula de cálculo, el consistorio prevé una reducción de la recaudación entre el 30 y el 40%, alrededor de 15 millones de los 45 estimados.

La concejala de Hacienda, María Navarro, ha informado que el ayuntamiento vuelve a tramitar la plusvalía. Tienen obligación desde que este lunes (el martes fue publicada la orden en el BOE), cuando el Gobierno de Sánchez aprobó el real decreto que fija los nuevos criterios de cálculo que, según Navarro, no son beneficioso para las arcas municipales.

Vacío legal

Además, la concejala ha criticado que el Ministerio de Hacienda no ha resuelto el vacío legal que se generó desde que al TC anunció el 26 de octubre la nulidad del impuesto y se aprobó el real decreto. Así, desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre “las operaciones hechas no se pueden liquidar porque no existía criterio”, explica Navarro. Las pérdidas durante este periodo podrían rondar los 3 millones, aunque desde Hacienda todavía no han cuantificado las consecuencias.

Recursos

Tampoco las que originarán las 5.700 reclamaciones que ha recibido el consistorio desde 2017, unas 2.700 entre 2017 y 2018 (tras la primera sentencia) y más de 3.000 desde 2019. “Todo lo anterior al día 26 de octubre, siempre que haya reclamación vigente, el afectado tendrá derecho a no pagar o a que se le devuelva el dinero porque no existe un criterio para regular la liquidación. Esto va a producir un agujero económico importante”, ha asegurado la concejala, que se ha mostrado muy crítica con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“No puede ser que escuchemos a una ministra decir que el lunes arregla esto de la plusvalía y que nadie nos haya dicho nada a los ayuntamientos”, ha denunciando. “Somos la administración más cercana al ciudadano, no puede ser que sin haber desbloqueado el fondo covid, ahora se desmarquen con un decreto ley que supone un varapalo para todos los ayuntamientos”, ha insistido la concejala, que ha vuelto a reclamar un fondo de compensación para poder hacer frente al agujero económico.