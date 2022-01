Vox vuelve a poner en apuros a Jorge Azcón. La ultraderecha ha anunciado esta mañana que da por roto el acuerdo alcanzado para apoyar los presupuestos de PP-Cs en Zaragoza después de comprobar que no se incluyen los proyectos exigidos para votar a favor de las cuentas y que, en teoría, el alcalde había aceptado. Un anuncio que llega cuatro días después de que el Gobierno local aprobase el proyecto presupuestario.

El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, ha denunciado que el proyecto “no incorpora ni una sola de las partidas y los acuerdos pactados en las mesas de negociación” celebradas el 20 y 21 de diciembre por una sencilla razón, porque el proyecto de presupuestos aprobado y publicado es del 17 de diciembre. “En estas condiciones no podemos aprobar las cuentas y damos por roto el acuerdo del 20 de diciembre”, ha anunciado.

Calvo ha dicho que confía en que se trate de “un error” y ha pedido explicaciones tanto al alcalde como a la responsable de Hacienda, María Navarro, que el pasado jueves durante la presentación del proyecto aseguró que las propuestas de la ultraderecha mejoraban el presupuesto.

Desde el Gobierno de PP-Cs han asegurado que se "cumplirá íntegramente" el acuerdo suscrito con la formación el pasado 29 de enero y que se incluirá durante la tramitación del presupuesto del 2022.

Exigencias

Según ha explicado el concejal, “ocho de las 13 exigencias” aceptadas por Azcón no aparecen en las cuentas y en otras cinco no se refleja el incremento acordado. En concreto, el presupuesto no incluye partida alguna para crear una red de aparcamientos compensatorios y disuasorios en los barrios; o para instalar nuevas cámaras de vigilancia en los barrios, Tampoco para crear una nueva línea de ayuda, seguros o avales destinadas al alquiler de viviendas para jóvenes o para iniciar el estudio para mejorar las conexiones aéreas del aeropuerto. En el presupuesto tampoco aparece el plan extra de arbolado en los barrios, la creación de una oficina del inversor; de una ventanilla única empresarial. Calvo ha denunciado que tampoco hay dinero para el estudio de la simplificación normativa municipal o para la creación de la aplicación móvil El Ayuntamiento en tu bolsillo.

“El Gobierno de PP-Cs debe explicar qué pasos piensa dar para garantizar que presupuestos cuenten con el respaldo mayoritario y si desean contar con el apoyo de Vox”, ha insistido Calvo, que ha insistido en que esta situación provocará un retraso en la aprobación de las cuentas que, en principio, iban a someterse a votación plenaria el 14 de febrero.