El nuevo McDonald’s que ocupa el local del antiguo cine Elíseos de Zaragoza ha tenido que cerrar sus puertas tras desplomarse un falso techo de la zona del comedor. El desprendimiento se ha producido de madrugada, por lo que no se han tenido que lamentar daños personales, tan solo materiales. No obstante, los desperfectos no han afectado al patrimonio ni a los bienes protegidos de este establecimiento, que alberga un restaurante de comida rápida desde el pasado mes de noviembre.

Hasta la zona ya se han desplazado técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para constatar que la parte desprendida corresponde al falso techo del comedor, si bien todavía se desconocen las causas que han provocado el accidente. Lo que ocurre es que, al ser un edificio catalogado, McDonald's no podrá abrir sus puertas hasta que los técnicos, que tendrán que supervisar los trabajos para reparar los desperfectos, den su visto bueno. El nuevo y polémico McDonald’s abrió sus puertas el pasado 25 de noviembre tras varios meses de obras y después de varios años en los que el cine Elíseos estuvo cerrado. Los Cines Elíseos de Zaragoza reabren sus puertas reconvertidos en un McDonald's