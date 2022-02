Mientras el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se dirige a Bruselas para denunciar el reparto de los fondos europeos junto a otros alcaldes como el madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la portavoz del Gobierno de PP y Cs, María Navarro, ha comenzado el día defendiendo los proyectos que ha presentado el consistorio a las convocatorias y exigiendo al presiente de Aragón, Javier Lamban, “igualdad, transparencia y objetividad” a la hora de distribuir las ayudas.

La conservadora ha admitido que están de acuerdo con el presidente del Ejecutivo en que Zaragoza “debe ser una de las capitales estructurales de España” y en que las instituciones deben “aprovechar” los fondos para explotar el potencial que tiene la capital. En nada más, al menos en lo referido en los fondos europeos.

“Un alcalde tiene que defender a sus vecinos. El trato de reparto de los fondos tiene que ser igualitario. El mismo derecho tienen los vecinos de Zaragoza que Logroño”

Según Navarro, la llegada de estas ayudas se presenta como una oportunidad para poder impulsar proyectos de movilidad, innovación turismo o rehabilitación de viviendas. Sin embargo, a la capital aragonesa, por el momento, apenas ha llegado un millón de euros destinado a los mercados.

Un balance que según el Gobierno de PP-Cs justifica que Azcón aterrice este miércoles en Bruselas para denunciar el reparto de los fondos europeos que, según los populares, se hace siguiendo criterios "políticos" en lugar de técnicos. “Un alcalde tiene que defender a sus vecinos. El trato de reparto de los fondos tiene que ser igualitario. El mismo derecho tienen los vecinos de Zaragoza que Logroño”, ha asegurado la concejala.

“Los proyectos que hace el ayuntamiento son de calidad”

Respecto a las declaraciones de Lambán sobre la calidad de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza, que según el presidente autonómico “dejan bastante que desear”, Navarro ha defendido el trabajo realizado por los técnicos desde “hace dos años”. “Los proyectos que hace el ayuntamiento son de calidad”, ha asegurado.

Según la concejala, hasta la fecha no se ha instado al Gobierno municipal a “subsanar” ninguno de los proyectos, “algo que podría pasar”, por lo que entienden que se ciñen a los criterios de las convocatorias y que, por lo tanto, cumplen con los parámetros para poder ser financiados con las ayudas públicas. No obstante, ha denunciado la falta de “transparencia” del Ejecutivo de Lambán y “las dificultades” que tienen a la hora de elaborar sus candidaturas “porque no se hace una mesa bilateral para fijar los criterios” que, ha dicho, debería ser convocada.

Desde el consistorio nada saben sobre los 112 millones que Lambán aseguró este martes que llegarán a la capital aragonesa. "Es surioso que digan que van a venir 112 millones y no conozcamos cómo se van a ejecutar", ha apuntado la concejala, que se ha mostrado "encantada" con el anuncio.

Por ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha recibido respuesta alguna a los requerimientos que envío tanto el Gobierno de Aragón como a la Secretaría de Estado de Turismo. Tampoco se ha decidido desde el Gobierno de PP-Cs si finalmente se cumplirá la amenaza y recurrirán en los tribunales el reparto aprobado por el Gobierno de Lambán.

En el primer caso, el pasado mes de diciembre de 2021, el Gobierno de PP-Cs envió un requerimiento al Gobierno de Aragón para que "reformulase" los proyectos incorporados en el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos y en el de Movilidad sostenible, segura y conectada.

Pocos días después, solicitó a la Secretaría de Estado de Turismo información "sobre la motivación" del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo del 21 de diciembre de 2021 que fijó los criterios de distribución y reparto del crédito destinado al Plan de Sostenibilidad Turística en los entes locales.