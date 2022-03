La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha decretado el archivo del caso de las presuntas oposiciones amañadas en el ayuntamiento de la capital aragonesa. El ministerio público propone así no proseguir con la investigación que inició a mediados del pasado mes de febrero al considerar que, una vez examinados los expedientes recibidos, no se acredita la comisión de delito alguno.

El primero de los exámenes sospechosos de haber sido modificado para favorecer, presuntamente, a algunos aspirantes se dio a conocer el pasado 27 de enero. Fue el grupo municipal de ZeC el que anunció que la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza había emitido un escrito solicitando la anulación de una prueba que se realizó en 2021 para acceder a unas plazas de oficial de cementerio.

En dicho examen, en la primera parte, las preguntas correctas estaban supuestamente marcadas con un punto al final, mientras que las incorrectas no llevaban signo alguno. Después del primer examen surgieron dos más en los que se observaba el mismo patrón, sin embargo ahora la Fiscalía considera que "no hay base suficiente ni para acreditar la actividad delictiva ni para identificar, en caso de existir", a los posibles autores de la misma.

EL PERIÓDICO ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, en el que descarta cualquier tipo de responsabilidad penal por la falta de pruebas que indiquen que las preguntas correctas marcadas con signos de puntuación eran un hecho consciente para favorecer a alguno de los opositores.

Considera el ministerio fiscal que "en ninguno" de los exámenes estudiados y que presentaban esas irregularidades en la puntuación de las respuestas "las anomalías son determinantes del resultado", es decir, que el número de preguntas en las que el punto o la ausencia del mismo coincidía con la opción correcta no bastaba para aprobar el examen aunque se conociera el supuesto truco, puesto que suponían un porcentaje pequeño en relación al número total de preguntas que contenían las pruebas.

En el caso de la primera oposición estudiada, la de oficial de cementerio, que fue paralizada por orden del concejal de Personal, Alfonso Mendoza, había en total diez preguntas (dos de ellas de reserva) en las que la presencia de un punto en la respuesta coincidía con la opción correcta.

No obstante, el examen tenía 45 preguntas más (tres de reserva) en las que la puntuación no 'ayudaba' a conocer qué respuesta había que marcar, puesto que o bien todas las opciones estaban puntuadas o ninguna de ellas lo estaba. Y algo similar ocurre con el resto de exámenes estudiados: el porcentaje de preguntas 'sospechosas' no es suficiente, considera la Fiscalía, para considerar que se trataba de un amaño que pudiera favorecer a algunos aspirantes.

La Fiscalía Provincial de Zaragoza indica también que esas anomalías, además, pueden ser "omisiones involuntarias" y que no se hayan hecho a propósito para beneficiar a nadie. Considera además que sería muy difícil dar con los culpables del asunto, si es que los hubiere.

El archivo de la causa, eso sí, no tiene por qué impedir una investigación propia del ayuntamiento, puesto que la Fiscalía considera que la vía administrativa, y no la penal, "puede solventar el problema con una mayor exigencia de filtros y controles".