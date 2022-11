El padre del niño arrollado por un bus en Zaragoza: «Espero que la muerte de mi hijo sirva para algo»

Varios centros de flores, unas velas y un corazón rosa pintado sobre el asfalto forman parte de un improvisado altar en memoria de Mario; el zaragozano de 14 años que hace menos de una semana fue arrollado mortalmente por un bus en el lugar en el que se recuerda a este adolescente. Quienes le conocían no pueden quitarse de la cabeza que no volverán a sentir los abrazos que tan habituales eran en él. Tampoco su padre Javier Azúa, quien solo espera que la muerte de su hijo «sirva para cambiar el modelo de movilidad de la ciudad».

«Llevamos nueve muertos este año en Zaragoza, varios de ellos en los que ha tenido que ver un autobús como en el caso de Mario y hay que replantearse qué está pasando», lamenta este hombre, quien asegura que el siniestro vial en el que estuvo implicado su hijo «ya está en manos de un abogado porque queremos pedir responsabilidades penales por la muerte de Mario». «El vehículo de la línea 57 estaba girando, debería de haber reducido la velocidad hasta el punto de haber podido frenar sin llevarse a mi hijo por delante», expone en una conversación con este diario.

Para este reputado médico de la capital aragonesa, la zona en la que murió Mario «está llena de colegios y de dos centros deportivos, por lo que hay muchos escolares, por lo que debería de analizarse si las velocidades permitidas son las correctas». «¿Y si un peatón se cae le da tiempo a frenar?», se pregunta, mientras pide «no demonizar a los patinetes» y propone una revisión de las señales semafóricas, especialmente los que están en ámbar intermitente. De hecho, la Unión Europea planteó modificarlos.

Javier reconoce que cuando sus dos hijos le pidieron tener un patinete fue reacio, pero luego se preguntó ¿Y la bici es más segura? «Desgraciadamente si mi hijo hubiera ido por el carril bici con una de ellas hubiera tenido el mismo desenlace», afirma.

De ahí que solicite al Ayuntamiento de Zaragoza que la ciudad se replantee el modelo de movilidad de la ciudad. «Voy más allá de decir que la edad mínima de un patinete sea de 16 años. Hay que mejorar la convivencia entre los diferentes vehículos, poner restricciones, ser más vigilantes y educar porque no puede haber más Marios», insiste mientras camina por el centro de Zaragoza y no puede evitar sobresaltarse por los peligros que va viendo.

De su mente no se borra el momento en el que una patrulla de la Policía Local se personó en su casa para darle la noticia que nunca había querido oír. «Vi por el GPS de su móvil que tardaba en llegar, que estaba en el mismo punto mucho tiempo hasta que, de repente, vi movimiento y llamaron al timbre. No esperé al abrir la puerta que no sería él, sino dos agentes», recuerda emocionado. Han pasado seis días y las muestras de cariño son constantes por parte de quienes le conocían y de quienes no. «Le pedí un recuerdo al Real Madrid y hasta lo hicieron. No por mí, sino para que lo viera desde el cielo».