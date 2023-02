El sindicato CCOO ha denunciado la "mala gestión" del equipo de Gobierno PP-Cs al frente del Ayuntamiento de Zaragoza con el vestuario de la plantilla municipal de la ciudad. En los últimos dos años, critican, se ha perdido más del 50% de lo presupuestado, un total de 2.151.745€ de lo asignado inicialmente para este fin. En 2021 se dejó sin ejecutar 1.136.662 € sobre los 2,2 millones presupuestados y en 2022, sobre los 1,96 millones que habían presupuestado en un principio, el consistorio suprimió 1.015.083 €.

Para el sindicato es de una gravedad mayúscula que una partida que uniforma a los distintos servicios municipales no se haya llegado a desarrollar en su plenitud provocando que haya personal al que no se le renueva parte de su vestuario desde hace más de 3 años.

El personal que ha accedido recientemente a la UAPO en Policía Local recibió todas las prendas asignadas, pero sin embargo el resto de los miembros de esta unidad, unas 80 personas, siguen esperando una renovación de la cazadora de invierno que se les dio, cuando accedieron a realizar este servicio, hace más de 15 años. “¿Alguien se puede hacer una idea de las condiciones en la que puede estar esta prenda? A Jorge Azcón, cuando estaba en la oposición, le preocupaba mucho la uniformidad de esta unidad pero ahora se ha olvidado de ellos”, lamenta Juan Tamarit, delegado de prevención de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Otros servicios afectados

Según informa CCOO, otros servicios municipales que también han tenido problemas son por ejemplo la brigada de infraestructuras, la de arquitectura o la Unidad Verde, que llevan desde principios de 2021 sin que se les reponga ninguna prenda, o la plantilla de instalaciones deportivas, a cuyo personal interino de nuevo ingreso casi no se le ha entregado ropa y sus compañeros se la tienen que prestar. "En general todos los servicios tienen carencias en este tema", aseguran desde el sindicato.

“Estas situaciones reflejan que al no llegar a ejecutar la partida en el año 2021 y recortar la de 2022 ha pasado lo que ha pasado, que no se ha vuelto a dar ropa y no sabemos cuándo se les volverá a dar. Esto, lo que demuestra, es una gestión deficiente y una despreocupación total por parte del gobierno municipal de las necesidades de su personal”, afirma Juan Tamarit.

El sindicato asegura que en determinados casos el incumplimiento va más allá de no entregar una prenda, ya que algunas de estas pueden considerarse equipo de protección individual y sirven por ejemplo para la visibilidad de la persona trabajadora si está realiza sus funciones en el exterior o para proteger del frío.

“Desde septiembre del 2022 llevamos exigiendo la convocatoria de las comisiones de vestuario pertinentes, una de ellas no se realiza desde junio de 2021. En estas comisiones se debaten y proponen soluciones, aparte de conocer y exigir el reparto de las distintas prendas por colectivos. A fecha de hoy seguimos pendientes de ser convocados, siendo conocedores de nuestra solicitud tanto el concejal responsable como el servicio municipal”, expone Tamarit.

CCOO exige al gobierno de la ciudad la revisión de la cuantía asignada al vestuario municipal y que ponga todos los esfuerzos posibles en resolver este problema, escuchando las propuestas sindicales para mejorarlo. Si la situación actual con el vestuario persiste, exploraremos otras acciones como solicitar a inspección de trabajo su intervención en este asunto.